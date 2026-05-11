株式会社ストラテジックキャピタル

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンド及び弊社（以下「SC」と総称します。）は、株式会社イエローハット（以下「当社」といいます。）の株式を約１４%保有しています。

当社の株主価値を向上させるため、SCは、当社に対し、来る６月開催予定の当社の定時株主総会において株主提案権を行使しました。SCが提案する議題及びその概要については、２０２６年４月２７日付プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000052343.html)にて公表しております。

SCは今般、株主提案の背景及び提案に関する詳細な説明を掲載した特集サイト（https://stracap.jp/9882-YELLOWHAT/）を開設いたしましたので、本件を公表いたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-123-a744499f37a3b23ed58015c988189e2b.pdf株式会社ストラテジックキャピタル

会社経営陣との対話や株主の権利行使などを通じて、企業・株主価値の向上を目指します。