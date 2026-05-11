株式会社サイマコーポレーション

株式会社サイマコーポレーション(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長 斎間孝)はこのたび、主力製品である「TRF(R)」「310スリム(R)」「ノンサート(R)」（※一部製品を除く）を対象に、製品単位でのCO2排出量（LCA：ライフサイクルアセスメント）の算定を実施いたしましたのでお知らせいたします。ねじ業界において、個別製品ごとの排出量を算出する取り組みは初の試みとなります。

本算定は、横浜フィナンシャルグループの横浜銀行および浜銀総合研究所、カーボンフリーコンサルティング株式会社の協力のもと、客観性と信頼性を確保した手法により実施しております。

近年、EUにおけるCBAM（炭素国境調整措置）をはじめとした各種規制の動向により、製品単位でのCO2排出量算定の重要性は一層高まることが見込まれております。こうした動きに対応するため、本取り組みでは、原材料調達から生産工程に至るまでのCO2排出量の可視化を行い、脱炭素化に向けた課題の明確化を図りました。さらに、環境意識の高まるお取引先企業に対し、精度の高い環境データを提供することで、サプライチェーン全体における排出量算定の高度化にも貢献してまいります。

当社はねじ業界の先駆者として、今後も高品質な製品供給と環境負荷低減の両立を追求し、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを一層推進してまいります。

【協力会社】

株式会社横浜銀行

株式会社浜銀総合研究所

カーボンフリーコンサルティング株式会社

※本件に関する同様のプレスリリースは、横浜フィナンシャルグループにおいても実施される予定です

本リリースに関する問い合わせ先：

(株)サイマコーポレーション E-mail:info@saima.co.jp TEL:0466-36-3656 FAX:0466-36-0009