アイディルートコンサルティング、危機管理カンファレンス2026春に登壇

アイディルートコンサルティング株式会社

アイディルートコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石川 耕、以下「IDR」）は、2026年5月25日（月）～29日（金）にオンライン開催される「危機管理カンファレンス2026春」に登壇いたします。

本セッションでは、「～サイバー攻撃で会社が止まる日～ 今そこにある危機と“サイバーBCP”の必要性について」をテーマに、ランサムウェアや標的型攻撃など、サイバー攻撃による事業停止リスクを踏まえ、従来のBCPでは十分にカバーしきれていない“サイバーBCP”の必要性について解説します。

近年、サイバー攻撃はIT部門だけの問題ではなく、企業の事業継続や経営判断に直結する“経営リスク”として深刻化しています。一方で、多くの企業では、自然災害等を前提としたBCPは整備されていても、サイバー攻撃発生時の対応体制や意思決定プロセス、復旧優先順位などまで整理できていないケースも少なくありません。

本講演では、実際に事業停止へ至るシナリオを読み解きながら、

・どのように攻撃されるのか

・攻撃時に何が起こるのか

・有事に何をしなければならないのか

・事前に何を準備しておくべきか

などを中心に、サイバー攻撃を前提とした事業継続の考え方についてご紹介します。

開催概要

お申し込みはこちら :https://risk-conference.net/conference/2026spring/[表: https://prtimes.jp/data/corp/115624/table/60_1_f7c26a3c4f3de29c985f92825674160d.jpg?v=202605120151 ]アイディルートコンサルティングについて

URL: https://idealroute.jp/

アイディルートコンサルティング株式会社は、2016年4月にデジタルアーツコンサルティング株式会社として設立された、DXおよびサイバーセキュリティ領域のコンサルティング企業です。2024年3月より、チェンジグループに参画し、同社におけるサイバーセキュリティ分野の中核を担っています。

製造・金融・製薬業界を中心に、サイバーセキュリティ対策の導入支援に加え、DX、データ活用、デジタルマーケティング支援まで幅広く提供しています。