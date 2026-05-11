酷暑が続く夏の、心強い味方。一枚で″ラクにきれい″を叶えるプラステのワンピースコレクション「Everyday Dress」第一弾が登場！

株式会社プラステ

ファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」は、長期化する日本の酷暑に対応する機能性・快適性・デザイン性を兼ね備えた夏のワンピースコレクション「Everyday Dress」を5月11日（月）より順次発売いたします。

「Everyday Dress」は、長く暑い夏を少しでも心地よく過ごすだけでなく、おしゃれを楽しんでほしいという想いから生まれたコレクションです。酷暑が続く夏の毎日に寄り添い、一枚で美しさと快適さを両立させるワンピースを提案します。

■毎日着たい、夏のドレスたち「Everyday Dress」

第一弾として登場するワンピースは、暑い夏でも快適に過ごせる着心地とお手入れのしやすさを備えながら、一枚で着映えと体型カバーを叶えるシルエットにこだわりました。

ワンピースは、「コーデいらず」「スタイルアップ」「テンションアップ」を一枚で叶えてくれる夏の頼れる存在。「Everyday Dress」は、そんなワンピースの魅力に加えてお手入れのしやすさや、オンオフ問わず着回せる汎用性、快適な着心地など、毎日を心地よく過ごすための工夫をプラスしました。

手に取りやすい価格にもこだわり、暑い夏につい頼りになるラインナップを提案します。

◯デザインの切り替えが上品な「ハイストレッチナイロンフレアワンピース」

軽やかで柔らかく、ストレッチ性のある素材を使用しているため、ストレスフリーに着られる一枚です。上半身をコンパクトにフィットさせ、ウエストから裾に向かって広がるフィットアンドフレアのスタイルが体のラインをきれいに見せてくれます。接触冷感とイージーケア機能を兼備しているため真夏も涼やかに着回しが可能で、撥水加工付きのためアクティブなシーンでも活躍します。

ハイストレッチナイロンフレアワンピース

カラー：ブラウン、ネイビー

価格：\15,000（税込）

発売日：5月11日（月）

◯1枚でワンツーコーデが完成する「ハイストレッチナイロンドッキングワンピース」

Tシャツとスカートをドッキングさせたデザインで、一枚でワンツーコーデが完成する便利なアイテムです。トップスは滑らかで肌触りが良く、スカートは軽くて柔らかい素材を使用しているため、カジュアルすぎずバランス良く着こなせます。イージーケア機能付きのため、お手入れが簡単で酷暑の日にも役立つ一枚です。

ハイストレッチナイロンドッキングワンピース

カラー：ブラウン、ブラック

価格：\13,000（税込）

発売日：5月11日（月）

◯夏らしい素材と美しいシルエットでサラッと着られる「サッカーノースリーブワンピース」

肌離れが良く通気性に優れたサッカー素材を使用しているため、汗をかいても肌に張りつきにくく、暑い夏でも心地よく過ごせる一枚です。スキッパーデザインがきちんと見えを叶え、オンシーンでも着回しが可能。サイドに入っているスリットが、歩く度に軽やかに揺れ、涼しげな印象を与えます。洗濯機洗いが可能なため、お手入れのしやすさも抜群です。

サッカーノースリーブワンピース

カラー：グレー、ブルー、ネイビー

価格：\9,900（税込）

発売日：5月18日（月）

◯ゆったりとした着心地とすっきり見えを両立した「ベルテッドワンピース」

ゆとりのある着心地で動きやすく、楽に着られる一枚です。

ウエストのバックベルトが、余裕のある身幅にメリハリを加え、スタイルアップを叶えます。スタンドカラーが首元をすっきりと見せ、大人で上品な雰囲気を演出します。洗濯機洗いが可能なため、暑い夏でも着回しやすいアイテムです。

ベルテッドワンピｰス

カラー：グレー

価格：\15,000（税込）

発売日：5月18日（月）

◯体にフィットし、縦のラインをきれいに見せる「ホールガーメントワンピース」

上半身は体に沿わせ、スカート部分はほどよく広がるフレアシルエットで、立体感のあるスタイルが特徴の一枚です。弾力性のある素材と編み方によるストレッチ性を活かして、縦にすらりときれいに見せてくれます。洗濯機洗いが可能なため、ご自宅で簡単にケアが可能です。

ホールガーメントワンピース

カラー：ダークブラウン、ネイビー

価格：\13,000（税込）

発売日：5月下旬

【PLST（プラステ）について】

PLST（プラステ）は、ユニクロやジーユーを展開するファーストリテイリンググループのブランドのひとつです。人に会う、仕事に行く、外に出かける。プラステの服は、そんなさまざまなシーンを過ごす毎日にきちんとをくれる服として、お客様の日々の生活を豊かにします。着ている人を美しく見せる工夫にあふれたエッセンシャルウェアが揃います。

公式ウェブサイト： https://www.plst.com/jp/ja/(https://www.plst.com/jp/ja/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/plst_official/(https://www.instagram.com/plst_official/)