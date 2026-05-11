株式会社Mico、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定

株式会社Mico

株式会社Mico（本社:大阪市北区、代表取締役社長: 山田 修、以下当社)は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されました。

当社の「Mico Engage AI」および「BizClo」は、エンタープライズ企業様を中心に導入が広がっており、マーケティング・セールス・カスタマーサポートなど多様な場面において、LINE公式アカウントを通じた企業と顧客のコミュニケーション最適化にご活用いただいています。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社Micoが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

当社が認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。

当社は、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

Mico Engage AIについて

「Mico Engage AI」は、AIを活用したパーソナライズコミュニケーションにより、これまで人の手では難しかった高精度な最適化配信を実現するLINEマーケティングツールです。企業と顧客のコミュニケーションを最適化することで、成果・売上最大化と運用コスト削減を同時に追求します。

「Mico Engage AI」サービスサイトTOP：https://mico-inc.com/engage/

サービス資料ダウンロード：https://camp.mico-inc.com/me-service-overview.html

ご導入事例の紹介：https://mico-inc.com/case/

BizCloについて

BizCloは、MicoとLINEヤフー社が協業し提供する、LINE公式アカウントで顧客と繋がるビジネスチャットサービスです。営業・カスタマーサポートの1to1コミュニケーションを円滑化し、組織管理も可能。通数無制限で1to1チャットが無料、顧客対応を強力に支援します。

「BizClo」サービスサイト：https://mico-inc.com/bizclo/

サービス資料ダウンロード：https://camp.mico-inc.com/bc-service-overview.html

Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、デジタル会員証LINEミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com