暮らしと遊びの総合展示イベント「FIELDSTYLE TOKYO 2026」大盛況で閉幕　次回2026年11月14日(土)・15日(日) Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催が決定！

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名古屋テレビ放送株式会社





「FIELDSTYLE」は、アウトドアとライフスタイルに関する様々なジャンルの製品やサービスを体験・体感できる、暮らしと遊びの総合展示イベント。今年10周年を記念し初の東京開催が実現。キャンプやアウトドアグッズはもちろん、植物、雑貨、ペット用品など暮らしを彩るブースが500以上集結し、大盛況のうちに終了しました。










特設ステージでは、メ～テレ制作のアウトドアバラエティ「おぎやはぎのハピキャン」から、おぎやはぎの２人がスペシャルゲストとして登場。村田秀亮（とろサーモン）、ゆってぃ、タケト、江崎ばもん、鈴木拓（ドランクドラゴン）とともに、会場を盛り上げました。


FIELDSTYLEは、次回2026年11月14日(土)・15日(日)にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）での開催も決定！アニバーサリーイベントとして「暮らし」と「遊び」をテーマに、引き続き皆様に豊かなライフスタイルを提案していきます！








＜2026年11月　イベント開催概要＞


■名　称：FIELDSTYLE EXPO　2026


■会　期：2026年11月14日(土)、15日(日)　


■場　所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）


■主　催：FIELDSTYLE実行委員会、メ～テレ




＜アウトドアメディア ハピキャン＞


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