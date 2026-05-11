暮らしと遊びの総合展示イベント「FIELDSTYLE TOKYO 2026」大盛況で閉幕　次回2026年11月14日(土)・15日(日) Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催が決定！

名古屋テレビ放送株式会社

「FIELDSTYLE」は、アウトドアとライフスタイルに関する様々なジャンルの製品やサービスを体験・体感できる、暮らしと遊びの総合展示イベント。今年10周年を記念し初の東京開催が実現。キャンプやアウトドアグッズはもちろん、植物、雑貨、ペット用品など暮らしを彩るブースが500以上集結し、大盛況のうちに終了しました。

特設ステージでは、メ～テレ制作のアウトドアバラエティ「おぎやはぎのハピキャン」から、おぎやはぎの２人がスペシャルゲストとして登場。村田秀亮（とろサーモン）、ゆってぃ、タケト、江崎ばもん、鈴木拓（ドランクドラゴン）とともに、会場を盛り上げました。

FIELDSTYLEは、次回2026年11月14日(土)・15日(日)にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）での開催も決定！アニバーサリーイベントとして「暮らし」と「遊び」をテーマに、引き続き皆様に豊かなライフスタイルを提案していきます！

＜2026年11月 イベント開催概要＞

■名 称：FIELDSTYLE EXPO 2026

■会 期：2026年11月14日(土)、15日(日)

■場 所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

■主 催：FIELDSTYLE実行委員会、メ～テレ

＜アウトドアメディア ハピキャン＞

■公式サイト：https://happycamper.jp/(https://happycamper.jp/)

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