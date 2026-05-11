NexTech Week 2026【春】来場者数大幅増！ヒューマノイドロボットEXPO初開催など「AIの社会実装」を軸に最新テクノロジーが集結

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区）が主催する「NexTech Week 2026【春】」は、2026年4月15日（水）～17日（金）の3日間、東京ビッグサイト（西展示棟）にて開催され、33,612名が来場、前回開催比121％と大きく伸長しました。

生成AIやAIエージェントをはじめ、ブロックチェーン、量子コンピューティング、人材・組織改革、ヒューマノイドロボットまで、複数の先端分野を横断して構成した本展は単なる技術トレンド紹介にとどめず、導入後の活用や定着、社会実装を見据えた展示・セミナーを重視した点が特徴です。

その結果、現場課題や経営課題を抱える来場者を中心に、高い関心を集める展示会となりました。

■ 10回目の開催を迎えた「AI・人工知能EXPO」AIは導入フェーズから社会実装の段階へ

「AI・人工知能EXPO」は10回目の開催を迎え、AIが一部の先進的な取り組みから、より広い産業・業務現場へと浸透している現在地を示す場となりました。

会場では、生成AIやAIエージェントをはじめ、実務への組み込みや運用を前提としたソリューションが多数紹介され、“AIを使う”から“AIと変わり続ける”フェーズ、 “ AX ”へと移行していることを印象づける展示となりました。

■【初開催】ヒューマノイドロボットEXPOが新たな関心領域を創出

今回初開催となった「ヒューマノイドロボットEXPO【春】」では、人と共に働く次世代ロボットの社会実装をテーマに、実機デモンストレーションや導入事例の紹介、専門セミナーを展開しました。人型ロボットという注目度の高い分野でありながら、“研究段階”ではなく“実装フェーズ”に焦点を当てた構成としたことで、来場者に加え報道関係者からも高い関心を集め、会期中は終日賑わいを見せました。

なかでも、ヒューマノイドロボットの開発・導入のリアルを語るトークステージ「Humanoid Talk Stage」は立ち見が出る盛況ぶりとなり、多くの来場者が足を止める場面が見られました。

さらに、ヒューマノイドロボットが飲み物を直接提供する「Humanoidドリンクステーション」では、目の前で体験しようと長蛇の列ができるなど、実装技術を“体感できる”象徴的な光景も生まれました。こうした取り組みを通じて、本展は今後の産業応用を見据えた新たな関心領域として、来場動機を生み出す存在となっています。

■ Quantum Gateway（量子技術の最新動向を一望する展示ゾーン）

量子コンピュータおよび量子関連技術をテーマに、研究機関・企業・団体が参画する展示ゾーン「Quantum Gateway」を展開。

最新技術や研究動向、産業応用に向けた取り組みを、パネル展示を通じて幅広く紹介しました。

専門性の高い分野でありながら、基礎から応用までを俯瞰できる構成としたことで、活発な情報収集や意見交換が行われました。

■「AI時代の人材・組織改革EXPO」へ名称変更 リニューアルして開催

2022年に立ち上げた「デジタル人材育成支援 EXPO」は、DX推進に不可欠なデジタルスキル育成をテーマに開催してきました。しかし近年、生成AIの登場により、企業が直面する課題は「デジタルスキルの習得」から「AIと共創できる人材像の確立」へとシフトしていることから今回「AI時代の人材・組織改革EXPO」へ名称変更して開催。経営層や人事担当などで盛況な会場となりました。

■セミナー・特別企画も好評、実装フェーズに焦点

会期中は、AI・生成AI・AIエージェント、ヒューマノイド・フィジカルAI、量子コンピューティング、AI時代の人材・組織改革といった分野で、数多くのセミナーや特別企画を実施しました。

企業事例を通じた具体的な取り組みや、導入時に直面する課題、組織や人材の変革にまで踏み込んだ議論が多く、「技術をどう使い、どう根付かせるのか」という実践的な視点での情報収集の場として高い評価を得ています。

また、「AI Table」「NexTech Summit」「Quantum Square」「出展社同士のMeetUP」といった企画も連日多くの来場者で賑わい、リアルな会場だからこそ得られる交流や対話の場として機能しました。

＜ 次回開催について ＞

NexTech Week 2026【秋】は、2026年11月11日（水）～13日（金）に幕張メッセで開催します。

また、NexTech Week 2027【春】の開催も決定しており、今後も先端技術の社会実装を推進する場として進化を続けていきます。

■主催者コメント

今回の会期では、来場者の関心が「導入を始めるか」から「どう使い続け、組織に定着させるか」へと明確に移ったことを実感しました。AIエージェントの実用、データ基盤の整備、人材・組織のアップデート、そして人と共に働くロボット--5つの専門展を横断して比較できる本展の構造は、複数の先端技術を同時に評価しなければならない今の経営課題に、より深く対応できるものになってきていると考えています。 初開催のヒューマノイドロボットEXPOには、多くの来場者にお越しいただきました。人手不足が構造的な課題となった日本社会にとって、ヒューマノイドは解決手段の一つでしかありませんが、他の選肢と並べて冷静に検討できる場を提供できた意義は大きいと考えています。 今後は今まで以上に、テクノロジーの進化だけでなく、それを支える人材・組織、業務フロー、意思決定のあり方まで含めて提示していくことが求められていると考えています。 本展が、人、企業、世界の未来へとつながる一歩となるよう、本展に関わる皆様にとって価値ある場であり続けるために、次回開催に向けて引き続き取り組んでまいります。

会場風景１.会場風景２.

◎さらに詳細をまとめた開催結果報告書はこちら→ https://www.nextech-week.jp/doc_postshowreport_s/

◆ NexTech Week 2026【秋】-概要-

会 期：2026年11月11日(水)～13日(金)

会 場：幕張メッセ

主 催：RX Japan合同会社

公式HP ：https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp.html

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

Web：https://www.rxjapan.jp/