【無料セミナー】カスハラから現場を守る「仕組み」と「先進事例」を徹底解説。メディアリンク、WOWOWコミュニケーションズ、Video Touchが5月19日に3社共催ウェビナーを開催

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、VideoTouch株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上坂 優太）が主催する無料オンラインセミナーへ登壇いたします。

開催の背景

近年、カスタマーハラスメント（カスハラ）が深刻な社会問題となる中、コンタクトセンターをはじめとする顧客対応の現場では対策が急務となっています。

本セミナーでは、現場を孤立させないための実戦的な対応策から、最新テクノロジーを用いた負担軽減策まで幅広く1時間に凝縮して解説します。

セミナー内容

本セミナーでは、単一の対策に留まらず、組織体制・人材育成・テクノロジー活用の3つの観点から、現場を多角的に守るための知見を提示します。

まず、組織・運用の観点からは、実際の対話事例をベースに、もしもの時に現場がどう動くべきか、スタッフを迷わせない初動と組織的なバックアップ体制のヒントを共有します。次に、人材育成の観点として、オペレーターの定着と早期戦力化を実現するために、AIを活用した応対品質評価とロープレを組み合わせた次世代型の育成モデルをご紹介。

そして、テクノロジーの観点においては、精神論やマニュアルだけでは解決しにくい「直接的なストレス」への対策として、オペレーターの耳に届く「声のトゲ」をAIによって和らげ、心理的な恐怖心を緩和する音声変換技術の活用など、物理的な側面から現場を保護する最新のアプローチをご紹介いたします。

開催概要

当社の登壇詳細

会社概要

＜ 詳細・申込はこちらをクリック ＞ :https://videotouch.jp/seminar/7757?seminar_20260519=medialink&utm_source=medialink&utm_campaign=medialink- 日時：2026年5月19日（火）13:00～14:00- 形式：オンライン※視聴方法はお申込みいただいた方へ視聴用のURLをメールでお送りいたします。- 参加費：参加費無料・事前登録制- 申し込みURL：https://videotouch.jp/seminar/7757(https://videotouch.jp/seminar/7757?seminar_20260519=medialink&utm_source=medialink&utm_campaign=medialink)注意事項：講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。- タイトル：オペレーターの耳に“怖さ”を届けない、声の“トゲ”を和らげるAI音声変換- 登壇者 ：コミュニケーションサービス統括部 横田 謙

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング