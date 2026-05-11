【無料セミナー】「事例に学ぶ ″AI活用の成果″ ホントのトコ」登壇決定！コクヨ社など全11社が集結し、AI活用の“実践知”を解説。

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、株式会社ファネルAi（本社：東京都中央区、代表取締役：野崎 智裕）が主催する無料オンラインイベントへ登壇いたします。

開催背景

現在、多くの企業で生成AIの導入が進んでいますが、一方で「導入したものの、現場の業務が劇的に変わるまでには至っていない」「単発の作業効率化で止まってしまう」といった課題も浮き彫りになっています。

本イベントでは、営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスなど、多岐にわたる分野で実際にAIを運用し、成果を挙げている企業が登壇。導入の背景から運用設計、工数や対応速度の具体的な変化まで、現場の「ホントのトコ」をお話します。

単なる業務効率化に留まらない、意思決定や組織の変化といった“真の成果”について、具体的な事例を基に解説いたします。

開催概要

当社の登壇詳細

会社概要

視聴申込はこちらをクリック :https://funnel-ai.jp/collabo/260526?utm_source=ml- 日時：2026年5月26日（火）13:00～16:15- 形式：オンライン※視聴方法はお申込みいただいた方へ視聴用のURLをメールでお送りいたします。- 参加費：参加費無料・事前登録制- 申し込みURL：https://funnel-ai.jp/collabo/260526(https://funnel-ai.jp/collabo/260526?utm_source=ml)注意事項：講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。- タイトル：「AIを入れたのに問い合わせが減らない」を卒業！ 現場のナレッジを活用し、問い合わせ対応をラクにした事例解説- 登壇時間：13:35 ~ 13:50- 登壇者 ：コミュニケーションサービス統括部 松田 彩花

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング