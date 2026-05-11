【入社実績のご報告】CxO人材バンクを通じ、2026年4月度に3名のハイクラス人材が上場・IPO準備企業へジョインしました

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics(https://ir-robotics.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hire)（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱）は、自社が運営する上場企業・IPO準備中企業に特化したハイクラス転職支援サービス「CxO人材バンク(https://cxo-jinzaibank.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hire)」から、2026年4月度において新たに3名のハイクラス人材が上場企業およびIPO準備企業へジョインしたことをご報告いたします！

・2026年4月度 入社実績の概要

4月度は、経理・財務領域のスペシャリストがIPO準備企業の「CFO」に就任したほか、弁護士資格をお持ちのハイクラス人材が「法務部長」として新たなキャリアをスタートさせました。

「CxO人材バンク」が重視しているのは、単なる待遇や条件面でのマッチングではなく、「その企業で何に挑戦するか」です。目先の年収にとらわれず、本質的な企業課題に向き合える意欲の高い候補者と企業の双方のビジョンが合致する質の高いマッチングを創出しております。

【実績１.】通信サービスを展開するIPO準備企業へ「CFO（業務委託）」として参画

◇候補者属性： 40代 / 男性 / 経理・財務

◇前職等： 事業会社を退職後、フリーランスとして活動

◇ジョイン先： 通信サービスを展開するIPO準備中企業 / 月額50万円

■ 転職・マッチングの背景

「改めて事業会社でフルコミットしたい」とご相談をいただきました。

優秀なご経歴から多くの企業様より引き合いがある中、一般的なエクイティファイナンスではなく、「新規事業立ち上げにおけるストラクチャードファイナンスを担う」というミッションに強い関心を持たれました。「最も挑戦機会がある環境」という観点から、業務委託という形でIPO準備企業への参画をご決断されました。

担当エージェントからひと言

初回接点時にはフルコミットの案件をお探しでしたが、

その後ご自身のキャリアを大きく転換され、業務委託案件をご検討される中で、改めてお声がけいただいた点が非常に印象的でした。

Iさんの優秀なご経歴から多くの企業様よりお声がけがあった中で、「新たな挑戦機会が最もある環境」という観点でご意思決定され、今回ご支援できたことを大変嬉しく思っております。

今後もご支援させていただく機会があるかと存じますので、引き続きよろしくお願いいたします。

コンサルタントに相談してみる :https://cxo-jinzaibank.jp/entry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hire

【実績２.】AI×DX領域のIPO準備企業へ「法務部長」として参画

◇候補者属性： 40代 / 女性 / 法務（弁護士資格保有）

◇前職等： 上場企業 法務（年収800万円）

◇ジョイン先： AI×DX領域で事業拡大を進めるIPO準備中企業 / 年収480万円

■ 転職・マッチングの背景

大手企業内での高度なコンプライアンス・紛争解決実務に精通されており、「キャリアの幅を広げるために社外役員等で事業会社に関わりたい」とご相談をいただきました。

弁護士業との両立を考慮し、最終的に有期雇用でのご参画となりました。選考中の弊社主催イベント等を通じた相互理解も深まり、IPO準備企業に中核として関与できる点にやりがいを感じていただいております。

担当エージェントからひと言

流動的な案件が多い社外役員ポジションではありましたが、士業資格をお持ちであるご経歴から、スムーズにお繋ぎすることができました。

また、選考期間中に弊社主催のイベントへご参加いただいたこともあり、相互理解を深めたうえでのご成約となりました。

有期雇用という珍しいケースではございましたが、Uさんのお人柄であれば新たな環境においてもご活躍されるものと確信しております。

※イベント：CxO人材バンクでは、これまでに弊社経由でご転職された方や、現在お手伝いをさせていただいている方をお招きして【Sweet 19 Blues Day】と称して19日に懇親会を開催しております！

最新の開催レポートはこちら(https://cxo-jinzaibank.jp/news/sweet-19-blues_17/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hire)

コンサルタントに相談してみる :https://cxo-jinzaibank.jp/entry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hire

【実績３.】不動産再生事業を展開する上場企業へ「法務担当」として入社

◇候補者属性： 30代 / 男性 / 法務

◇前職等： IPO準備中企業 法務（年収700万円）

◇ジョイン先： 不動産再生事業を展開する上場企業（正社員 / 年収629万円）

■転職・マッチングの背景

スタートアップのIPO支援から紛争解決まで幅広い実務経験を持つ即戦力人材が、さらなる飛躍の場として上場企業を選択。スタートアップで培った機動力と専門性を、安定した経営基盤を持つ環境で発揮いただくという、確かなキャリアステップとなるマッチングとなりました。

担当エージェントからひと言

現職の事業縮小というご状況の中で、今後のキャリアについて真摯に向き合い、これまで培われてきた法務領域の専門性を、どのように成長環境で発揮していくかを丁寧に検討されていました。

Sさんは、事業会社法務・事務所運営・IPO準備企業での法務マネージャーなど、幅広いご経験をお持ちで、特に事業成長フェーズにおける法務組織の立ち上げや戦略法務への関心が高い方でした。

そのため、次のキャリアにおいても、変革期や成長フェーズに主体的に関わりながら価値発揮していきたいというご志向をお持ちでした。

初回面談から短期間でのご支援となりましたが、ご意向やご状況を丁寧にご共有いただいたことで、スピード感と納得感の双方を伴う意思決定に繋がったと感じております。

鞍替え準備中という重要なフェーズにおいて、これまでのご経験を存分に発揮されることを期待するとともに、新天地でのさらなるご活躍を心より祈念しております。

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・CxO人材バンクとは

「CxO人材バンク」は、上場企業・IPO準備中企業へのハイクラス人材紹介に特化しており、企業の経営を担う重要ポジションへの転職をサポートしております。当事業を通して、企業の経営課題解決・企業成長の加速の一助となることを目指して参ります。

中長期のキャリア相談から具体的なご転職相談まで、キャリアでお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

CxO人材バンクについて :https://cxo-jinzaibank.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=new_hireまずはこちらから

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/