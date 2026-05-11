年間200名！　データ利活用／AX人材育成講座の受講者募集のお知らせ

公益財団法人佐賀県産業振興機構

データ活用の高度化や生成AIの急速な普及により、企業や地域においては、単なるDXの推進にとどまらず、データ利活用・生成AIを軸とした事業変革が求められる時代となっています。また、その実現には、技術理解に加え、課題整理や戦略立案を行える人材の育成が不可欠です。

さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）では、こうしたニーズに対応するため、データ戦略を担う人材およびAX推進人材の育成を目的として、「データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）」及び「AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）」を開講し、年間200名規模で受講生を募集します。

データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）

１ データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）の概要

（１）講座概要

生成AI、Excel、Pythonを活用したデータ分析の基礎を学べる講座です。思考設計からBI可視化・総合演習まで全12回で実践的に習得できます。

（２）募集内容

受講者数：100名

受講対象者：次のいずれかに該当するもの。

１. 県内の企業内人材（転職希望者や企業からの派遣による受講者等）

２. 県内在住又は県内への移住を予定し、県内企業への就職を希望する者

３. 県内在住の学生等

（３）受講期間

令和８年９月１日（火曜日）～令和９年２月６日（土曜日）（全４コース）

（４）受講料

無料

２ 受講者募集について

（１）受講者募集期間

・令和８年５月11日（月曜日）～令和８年７月14日（火曜日）17時まで

・募集期間中に、講座説明会・体験講座（オンライン配信およびアーカイブ配信あり）を開催します。（参加・視聴は任意です）

（２）申込方法

以下のWEBサイトより申込み

https://saga-data-strategists.jp/

３ 申込みに関するお問い合わせ先

佐賀県データ利活用人材育成プログラム（SDSP）事務局

問合せ support@kikagaku.co.jp

AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）

１ AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）の概要

（１）講座概要

日々の業務改善や経営のヒントにつながる、実践的なAI活用を学べる講座を開催します。これからの時代に必要なスキルを、仲間とともに“自ら試し、実務に活かす”ことを重視した内容です。

（２）募集内容

受講者数：100名

受講対象者：次のいずれかに該当するもの。

１. 県内の企業内人材（転職希望者や企業からの派遣による受講者等）

２. 県内在住又は県内への移住を予定し、県内企業への就職を希望する者

３. 県内在住の学生等

（３）受講期間

令和８年８月５日（水曜日）～令和９年２月６日（日曜日）（全４コース）

（４）受講料

無料（AIツール有料版を利用する場合の費用は自己負担となります※任意利用）

２ 受講者募集について

受講者募集期間

・令和８年６月４日（木曜日）～令和８年７月10日（金曜日）18時まで

・６月４日（木曜日）に、講座説明会を開催します。（申込受付中）

・本講座申込みには、講座説明会への参加または、アーカイブ動画視聴が必須です。

（２）申込方法

以下のWEBサイトもしくは二次元コードの応募フォームより申込み

https://ryofubase.jp/axleaders/

３ 申込みに関するお問い合わせ

佐賀県AX推進リーダー育成プログラム（SAGAX）事務局

担当:鈴木 E-mail: sagax@nihontechno.co.jp