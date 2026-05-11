年間200名！　データ利活用／AX人材育成講座の受講者募集のお知らせ

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公益財団法人佐賀県産業振興機構

データ活用の高度化や生成AIの急速な普及により、企業や地域においては、単なるDXの推進にとどまらず、データ利活用・生成AIを軸とした事業変革が求められる時代となっています。また、その実現には、技術理解に加え、課題整理や戦略立案を行える人材の育成が不可欠です。


さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）では、こうしたニーズに対応するため、データ戦略を担う人材およびAX推進人材の育成を目的として、「データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）」及び「AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）」を開講し、年間200名規模で受講生を募集します。





データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）







１　データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）の概要


（１）講座概要


　生成AI、Excel、Pythonを活用したデータ分析の基礎を学べる講座です。思考設計からBI可視化・総合演習まで全12回で実践的に習得できます。


（２）募集内容


　受講者数：100名


　受講対象者：次のいずれかに該当するもの。


　１. 県内の企業内人材（転職希望者や企業からの派遣による受講者等）


　２. 県内在住又は県内への移住を予定し、県内企業への就職を希望する者


　３. 県内在住の学生等


（３）受講期間


　令和８年９月１日（火曜日）～令和９年２月６日（土曜日）（全４コース）


（４）受講料


　無料



２　受講者募集について


（１）受講者募集期間


　・令和８年５月11日（月曜日）～令和８年７月14日（火曜日）17時まで


　・募集期間中に、講座説明会・体験講座（オンライン配信およびアーカイブ配信あり）を開催します。（参加・視聴は任意です）


（２）申込方法


　以下のWEBサイトより申込み


　https://saga-data-strategists.jp/



３　申込みに関するお問い合わせ先


　佐賀県データ利活用人材育成プログラム（SDSP）事務局


　問合せ support@kikagaku.co.jp



AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）







１　AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）の概要


（１）講座概要


　日々の業務改善や経営のヒントにつながる、実践的なAI活用を学べる講座を開催します。これからの時代に必要なスキルを、仲間とともに“自ら試し、実務に活かす”ことを重視した内容です。


（２）募集内容


　受講者数：100名


　受講対象者：次のいずれかに該当するもの。


　１. 県内の企業内人材（転職希望者や企業からの派遣による受講者等）


　２. 県内在住又は県内への移住を予定し、県内企業への就職を希望する者


　３. 県内在住の学生等


（３）受講期間


　令和８年８月５日（水曜日）～令和９年２月６日（日曜日）（全４コース）


（４）受講料


　無料（AIツール有料版を利用する場合の費用は自己負担となります※任意利用）



２　受講者募集について


　受講者募集期間


　・令和８年６月４日（木曜日）～令和８年７月10日（金曜日）18時まで


　・６月４日（木曜日）に、講座説明会を開催します。（申込受付中）


　・本講座申込みには、講座説明会への参加または、アーカイブ動画視聴が必須です。


（２）申込方法


　以下のWEBサイトもしくは二次元コードの応募フォームより申込み


　https://ryofubase.jp/axleaders/



３　申込みに関するお問い合わせ


　佐賀県AX推進リーダー育成プログラム（SAGAX）事務局


　担当:鈴木 E-mail: sagax@nihontechno.co.jp