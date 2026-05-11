年間200名！ データ利活用／AX人材育成講座の受講者募集のお知らせ
データ活用の高度化や生成AIの急速な普及により、企業や地域においては、単なるDXの推進にとどまらず、データ利活用・生成AIを軸とした事業変革が求められる時代となっています。また、その実現には、技術理解に加え、課題整理や戦略立案を行える人材の育成が不可欠です。
さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）では、こうしたニーズに対応するため、データ戦略を担う人材およびAX推進人材の育成を目的として、「データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）」及び「AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）」を開講し、年間200名規模で受講生を募集します。
データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）
１ データ利活用人材育成・確保事業（SAGA Data Strategists Program）の概要
（１）講座概要
生成AI、Excel、Pythonを活用したデータ分析の基礎を学べる講座です。思考設計からBI可視化・総合演習まで全12回で実践的に習得できます。
（２）募集内容
受講者数：100名
受講対象者：次のいずれかに該当するもの。
１. 県内の企業内人材（転職希望者や企業からの派遣による受講者等）
２. 県内在住又は県内への移住を予定し、県内企業への就職を希望する者
３. 県内在住の学生等
（３）受講期間
令和８年９月１日（火曜日）～令和９年２月６日（土曜日）（全４コース）
（４）受講料
無料
２ 受講者募集について
（１）受講者募集期間
・令和８年５月11日（月曜日）～令和８年７月14日（火曜日）17時まで
・募集期間中に、講座説明会・体験講座（オンライン配信およびアーカイブ配信あり）を開催します。（参加・視聴は任意です）
（２）申込方法
以下のWEBサイトより申込み
https://saga-data-strategists.jp/
３ 申込みに関するお問い合わせ先
佐賀県データ利活用人材育成プログラム（SDSP）事務局
問合せ support@kikagaku.co.jp
AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）
１ AX人材育成・確保事業（SAGA AX Leaders Program）の概要
（１）講座概要
日々の業務改善や経営のヒントにつながる、実践的なAI活用を学べる講座を開催します。これからの時代に必要なスキルを、仲間とともに“自ら試し、実務に活かす”ことを重視した内容です。
（２）募集内容
受講者数：100名
受講対象者：次のいずれかに該当するもの。
１. 県内の企業内人材（転職希望者や企業からの派遣による受講者等）
２. 県内在住又は県内への移住を予定し、県内企業への就職を希望する者
３. 県内在住の学生等
（３）受講期間
令和８年８月５日（水曜日）～令和９年２月６日（日曜日）（全４コース）
（４）受講料
無料（AIツール有料版を利用する場合の費用は自己負担となります※任意利用）
２ 受講者募集について
受講者募集期間
・令和８年６月４日（木曜日）～令和８年７月10日（金曜日）18時まで
・６月４日（木曜日）に、講座説明会を開催します。（申込受付中）
・本講座申込みには、講座説明会への参加または、アーカイブ動画視聴が必須です。
（２）申込方法
以下のWEBサイトもしくは二次元コードの応募フォームより申込み
https://ryofubase.jp/axleaders/
３ 申込みに関するお問い合わせ
佐賀県AX推進リーダー育成プログラム（SAGAX）事務局
担当:鈴木 E-mail: sagax@nihontechno.co.jp