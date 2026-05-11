【ツアー報告】US男子ツアー、Dynamic Gold Tour Issueの使用率1位を獲得-トゥルーテンパー

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原 徹朗）は、2026年5月7日～5月10日に国内外で開催されたゴルフトーナメントにおいて、当社シャフトが2大会での優勝に貢献するとともに、US男子ツアーにおいて3カテゴリーで使用率No.1を獲得したことをお知らせいたします。

US男子ツアー

同週に2大会が開催されたUS男子ツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。特にウェッジでは、80％を超える使用率を記録しています。

【米国ノースカロライナ州シャーロット大会】

・アイアン使用率：68.1％（1位）

・ウェッジ使用率：81.3％（1位）

・ユーティリティ使用率：37.9％（1位）

・ウッド使用率：11.9％（3位）

※Darrell Survey調べ

【米国サウスカロライナ州マートルビーチ大会】

・アイアン使用率：65.8％（1位）

・ウェッジ使用率：75.5％（1位）

・ユーティリティ使用率：35.7％（1位）

・ウッド使用率：18.8％（3位）

※Darrell Survey調べ

さらに、同週の2大会では、ウェッジシャフト「Dynamic Gold Tour Issue S400」が2勝を記録しました。

米国ノースカロライナ州シャーロットで開催された大会では、優勝者がツアー初優勝を達成。また、米国サウスカロライナ州マートルビーチで開催された大会では、優勝者がツアー通算10勝目となる、8年ぶりの優勝を果たしました。

Dynamic Gold Tour Issue

【True Temper Sports Incについて】

1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。スチールシャフトのパイオニアとして業界を牽引し、代表製品「Dynamic Gold」や「PROJECT X」、「SteelFiber」は世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力と実績を背景に、あらゆるレベルのゴルファーに最適な製品を提供し続けている。

https://www.truetemper.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

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