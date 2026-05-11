【新登場】フィルターチップで新たな吸いごたえを実現。Dr.Stickから新モデル「iLESS」登場

累計出荷数8億個の実績※を背景に。iLESSの“吸いごたえ”のヒミツ

株式会社HAL

「ニコチン0でも、しっかりとした吸い心地がほしい」――多くのユーザー様からいただいていたご要望です。

フィルターチップ構造を採用することで、従来のニコチンレス製品にはない、口当たりや吸引感をより直感的に感じられる使用体験を目指しました。

紙巻きからの置き換えを検討している方、既存ユーザー様まで、幅広くご利用いただける設計です。

※累計出荷数8億個の実績は、Aspireブランドにおける同製法製品の累計出荷数

フィルターチップとシガノンが実現する新しい吸いごたえ

「iLESS」は、フィルターチップ構造と黒胡椒由来の辛み成分を配合したリキッド「シガノン」の組み合わせにより、新たな吸いごたえへのアプローチを実現しました。

▶フィルターチップ構造による吸い心地の最適化

口当たりや吸引感をより直感的に感じられる設計を目指しました。

従来とは異なるアプローチで、ユーザー様の使用体験にこだわっています。

※画像はイメージです▶Dr.Stick開発成分「シガノン」配合

黒コショウ由来成分の辛みを配合したリキッド「シガノン」を配合し、吸いごたえに配慮した設計です。

続けやすさにもひと工夫

スターターセットには、たばこ約10箱分相当※のフレーバーが付属しています。 無理なく続けやすいよう、コスト面にも配慮しました。

※iLESSの吸引測定結果と一般的なタバコの吸引数の比較に基づき算出

製品ページはこちら▼

https://drstick.net/prtimes_iless

Dr.Stickシリーズの実績がiLESSの信頼を支える

「Dr.Stick」シリーズは、シリーズ累計で2,000万個を超える出荷を達成し、3年連続でNo.1※1評価をいただいています。

「iLESS」は発売直後より、応援購入サービスMakuakeの先着限定セットが約90分で完売※2するなど、多くのご支持をいただいています。

本製品はAspireブランドの同製法をベースとしており、同製法製品は世界70カ国以上で販売される、累計8億個を超える出荷実績を持つ信頼性の高い製品です。

※1 電子タバコ市場における2020年11月～2023年10月のブランド別売り上げ実績。TPRマーケティングリサーチ(株)調べ

ニコチンやタールを含む加熱式タバコはは対象外とする。

※2 2025年11月25日発売開始後の実績

「変える」という選択肢を、これからも

「iLESS」は、Dr.Stickシリーズの新たな価値提案として、今後の主力ラインナップの一つとして展開してまいります。

吸う方のリアルなご要望に寄り添い、「変えるだけでいい」という新しい選択肢を通じた製品開発を、これからも進めてまいります。

【製品ページはこちら】

https://drstick.net/prtimes_iless

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