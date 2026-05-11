フォーグローブ、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に5年連続認定

フォーグローブ株式会社

フォーグローブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：畑野裕亮、以下「フォーグローブ」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に2022年の設立当初より５年連続で認定されました。

「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINE およびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、StorePromotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」、「Technology Partner（コミュニケーション部門、広告部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」、「Network Partner（LINE広告Network Partner、Yahoo!広告Network Partner）」、「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」において認定が行われます。

「Technology Partner」について

この度、フォーグローブが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINE広告」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

フォーグローブが認定された「LINEミニアプリ部門」においては、より優れたユーザー体験と企業DXに貢献する「LINEミニアプリ」の開発推進を行うパートナーが認定されます。

フォーグローブは、この度の認定を受けコミュニケーション部門の認定と併せてLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションのシームレスな開発ならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

フォーグローブについて

フォーグローブ株式会社は2022年から5年連続で『LINE Technology Partner LINEミニアプリ部門』（現：LINEミニアプリ部門）、2024年からは『LINE Technology Partnerコミュニケーション』の認定を取得し、2025年からはLINE認定代理店としても認定されるなど、LINEマーケティング施策を製販一体で伴走可能な全国でも数少ないパートナー企業の1社です。

▼会社概要

会社名: フォーグローブ株式会社

代表者: 代表取締役 畑野裕亮

本社所在地: 東京都品川区上大崎2-14-5 クリスタルタワー7F

資本金: 6,338万円

設立: 2006年10月2日

事業内容: AI導入・業務革新ソリューション、システム構築ソリューション、LINE・CRM活用ソリューション、伴走型マーケティング運用

公式サイト: https://www.fourglobe.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

フォーグローブ株式会社（担当：細谷・柳田）

https://www.fourglobe.co.jp/contact/