新浜レオンさんニューデザイン　なごみるく６個詰特別パッケージのご案内

米屋株式会社

米屋株式会社は、同社の人気商品「なごみるく」において、千葉県出身の歌手・新浜レオンさんを起用した「なごみるく6個詰特別パッケージ」を、2026年5月19日（火）より数量限定で発売いたします。

「なごみるく」は、2019年に創業120周年を記念して誕生したみるく饅頭で、千葉県産牛乳を使用したミルク餡を、バター入りのしっとりとした生地で包んだ商品です。やさしい甘さとなめらかな口どけが特長で、幅広い世代のお客様にご好評をいただいております。

また、本商品は、2025年6月に新浜レオンさんが「なごみの米屋 宣伝部長」に就任したことを契機に展開するコラボレーション企画の一環として企画されたものです。パッケージには、「なごみるく」をイメージしたやさしい色合いのデザインとともに、特別衣装に身を包んだ新浜レオンさんのビジュアルを採用しています。

2025年6月24日（火）、新浜レオンさん『なごみの米屋 宣伝部長 就任イベント』の様子。2025年6月25日（水）より、新浜レオンさんを起用した第一弾・特別パッケージ仕様の「なごみるく6個詰」の発売を開始。なお、2026年5月現在、こちらのパッケージのお取り扱いはございません。就任式の関連記事はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000125495.html

そして、今回のニューデザインの特別パッケージでは、購入特典として「らくがきミニカード」（全7種・ランダム）を1枚封入いたします。カードには新浜レオンさんのメッセージ（直筆を印刷したもの）が添えられており、コレクション性の高い仕様となっています。さらに数量限定でレア仕様のカードもご用意しています。

商品情報

商品名：なごみるく6個詰特別パッケージ

発売日：2026年5月19日（火）

※2026年5月18日（月）よりユアエルム成田にて先行販売予定

価格：1,600円(税込)

販売店舗

なごみの米屋 直営店15店舗およびオンラインショップ

（対象店舗）

總本店／門前店／JR成田駅前店／飯田町店／イオンスタイル成田店／そよら成田ニュータウン店／八千代緑が丘店／ユアエルム八千代台店／ペリエ千葉エキナカ店／桜台店／印西牧の原店／セブンパークアリオ柏店／流山おおたかの森S.C.店／ユニモちはら台店／東武百貨店船橋店

※画像はイメージです。

※らくがきミニカードはお選びいただけません。ランダムで1枚封入されています。

※なくなり次第終了となります。

宣伝部長 新浜レオンさん特設ページ :https://yoneya-leon.com/

「なごみるく」について

2019年4月、創業120周年記念菓として誕生。「笑顔をつなぐお菓子」をコンセプトに開発された商品で、千葉県産牛乳を使用したやさしい味わいが魅力です。

また、2026年2月には中餡の配合を見直し、餡と生地の一体感を高めるリニューアルを実施。よりミルクの風味を感じられる味わいへと進化しました。

なごみるく 特設ページ :https://nago-milk.com/

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





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