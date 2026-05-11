さんふらわあで航く 第２５回スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり ダイレクトアクセスプランが登場

株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあ（社長：牛奥 博俊）は、２０２６年６月７日（日）に万博記念公園（大阪府）で開催される「第25回スルッとKANSAIバスまつり」にあわせ、九州エリアからのご来場に便利な「ダイレクトアクセスプラン」を企画しました。本プランは、グループ会社であるさんふらわあトラベル株式会社が主催する旅行商品として販売いたします。

本企画は、イベントへの新たな来場需要の創出と、九州/関西間の人流活性化を目的に、関西エリアに拠点をもつバス事業者と当社が連携して実施する、「第２５回 スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」とのコラボレーション企画です。

九州から大阪までの移動には、移動と宿泊を兼ねることが可能なフェリーを利用し、フェリー下船後は、本企画限定でバス事業者と連携し設定した会場直行のダイレクトバスをご用意しました。これにより、長距離移動による負担を抑えながら、イベント当日にそのまま会場までアクセスできます。

本企画では、長距離移動のわかりにくさや手間を軽減し、より快適にイベントをお楽しみいただける機会を提供するほか、企画へのご参加特典として、旅の思い出となるオリジナルノベルティをお土産としてプレゼントします。

ぜひこの機会に、本コラボレーション企画を通じて、「第２５回 スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり」へご来場ください。商船三井さんふらわあは、今後も就航地域との連携を通じて、船旅の新たな価値提供の創出に取り組んでまいります。

第２５回 スルッとＫＡＮＳＡＩバスまつり 開催概要

開催日時：２０２６年６月７日(日) １０時～１６時まで ※雨天決行・荒天中止

開催場所：万博記念公園(大阪府吹田市)お祭り広場・下の広場

※掲載写真（右）は前回開催時の様子です（写真提供：株式会社スルッとKANSAI）

▼さんふらわあ(関西～九州航路)お知らせページもご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/news/article/bus-festival2026-collaboration.html(https://www.ferry-sunflower.co.jp/news/article/bus-festival2026-collaboration.html)

▼さんふらわあトラベル(株)の予約受付もご覧ください

https://www.ferry-sunflower.co.jp/travel/002989.html(https://www.ferry-sunflower.co.jp/travel/002989.html)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社商船三井さんふらわあ 旅客営業二部 企画マーケティンググループ

TEL：06-7634-8932