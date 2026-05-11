日経CNBCの企業ドキュメント番組「ものづくりの挑人たち」に、ハナマルキが10年ぶり・3度目の登場

ハナマルキ株式会社

ハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、以下「当社」）は、2026年5月9日（土）に日経CNBC（CS放送）にて放映された企業ドキュメント番組「ものづくりの挑人たち」に取り上げられましたことをお知らせいたします。

ハナマルキが同番組に登場するのは今回で3度目。2015年・2016年の放映から約10年の時を経て、「液体塩こうじ」のグローバル展開はさらなるステージへと進化しました。

今回の番組では、2026年3月に米国カリフォルニア州アナハイムで開催された世界最大級の自然食品・有機食品の展示会『Natural Products Expo West 2026』への出展の様子を中心に、海外市場への本格参入に向けた挑戦をドキュメンタリータッチで紹介いただいています。

番組はハナマルキ公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。2015年・2016年放映分の動画もあわせて公開中です。

■放映番組について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94394/table/107_1_65787190408532a2ee66683a99bb5439.jpg?v=202605121251 ]

■今回の番組内容

今回の放映では、2026年3月に開催された『Natural Products Expo West 2026』（米国カリフォルニア州アナハイム）への出展の様子を中心に、液体塩こうじの海外本格展開を描いています。番組の主な見どころは以下のとおりです。

・米国最大級の自然食品展示会で披露した体験型ブース（「知る→理解する→使いたくなる→信頼する」の構成）

・グランシェフ・秋山隆作によるサーモングリル、シュバイネハクセなど多国籍料理での試食実演

・海外向け新ブランドコピー「Cultured Umami Essence」の発表と、ラベルデザインの刷新

・小容量210mlタイプ・有機認証モデルの初公開

・日本含む世界での製造特許取得をはじめとするグローバル品質戦略

▲ Natural Products Expo West 2026 ハナマルキブースの様子。新ボトル「Cultured Umami Essence」と試食メニューを展示。

■「ものづくりの挑人たち」ハナマルキ出演の歴史

今回で3度目の登場となります。液体塩こうじ海外展開の軌跡を、全3本の動画でご確認いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94394/table/107_2_0bdc7acf85757cb3d19a1a343f02f878.jpg?v=202605121251 ]

■公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます

放映終了後、ハナマルキ公式YouTubeチャンネルにて公開中です。二次利用が可能な映像ですので、メディアの皆様もご活用ください。

▼ 今回の動画（第3回） https://youtu.be/-bO16GcznG8?si=Nz0DccNKj-7bc822

▼ 第1回（2015年放映） https://youtu.be/CvW3VIFRHHI?si=W4OxL80STyyN6MK0

▼ 第2回（2016年放映） https://youtu.be/ArgWZG6B7os?si=v6XMXfxR9sv1W4Vh

■「液体塩こうじ」について

粒状の塩こうじをハナマルキ独自の圧搾技術（製造特許取得）で液体化した万能発酵調味料です。非加熱製法で酵素を活かしたまま仕上げており、１.素材を柔らかくする「軟化効果」 ２.うま味を引き出す「うま味増強効果」 ３.気になる風味を抑える「マスキング効果」というハイブリッド効果を発揮します。

原材料は「米こうじ・塩・水」のみというシンプルな調味料、2012年の国内発売以来、着実に販売を拡大し、現在は米国・タイをはじめ海外展開を加速しています。

■参考：関連プレスリリース

・『Natural Products Expo West 2026』出展リリース（2026年3月5日）

https://www.hanamaruki.co.jp/news/details/natural-products-expo-west-2026.html