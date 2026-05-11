フリークアウト、昨年度に続き「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門に認定

株式会社フリークアウト・ホールディングス

おみせコネクトを運営する株式会社フリークアウト・ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 Global CEO：本田 謙、以下「フリークアウト・ホールディングス」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

このたび、フリークアウト・ホールディングスが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

今回認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定されます。

フリークアウト・ホールディングスは、このたびの認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

【おみせコネクトについて】

フリークアウト・ホールディングスが提供するおみせコネクトは、LINE公式アカウントを活用してECサイトの売上向上を支援するパーソナライズ配信ツールです。

LINE公式アカウントの友だち情報とECサイトの顧客データを連携し、カゴ落ちメッセージや再入荷通知メッセージ、友だち追加経路別メッセージなど、行動履歴に基づいたメッセージを管理画面の簡易的な設定のみで自動で配信することが可能です。これまでアパレル・食品・雑貨、等の幅広いジャンルにおいて6,400を超えるECサイトやブランドショップに導入いただいた実績を持ち、また直近では弊社グループ会社のUUUM株式会社が提供するクリエイターに関連した複数ブランドショップでも導入が完了しています。

【フリークアウト・ホールディングスについて】

・会社名：株式会社フリークアウト・ホールディングス

・代表者：代表取締役社長 Global CEO 本田 謙

・本社：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー7階

・設立：2010年10月1日

・URL：https://www.fout.co.jp/

フリークアウト・ホールディングスは、広告事業を中心に、マーケティングテクノロジー全般の事業を展開する企業グループの持株会社です。インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化し、広告取引を人の手からコンピュータ間の取引に変えていくことを目指したのが当社グループのはじまりです。コーポレートミッション「人に人らしい仕事を。」を掲げ、高度なテクノロジーにより、人らしい仕事に価値をもたらすサービスの創出を推進してきました。現在は、日本のみならずアメリカ、アジア各国へ事業展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フリークアウト・ホールディングス

担当：鈴木

E-mail: info@omiseconnect.jp