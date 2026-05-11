【2026年 5月版公開】労働安全衛生ニュースを無料配信

アイムセーフ合同会社

オンライン安全衛生講習を提供するアイムセーフ合同会社（本社：日本）は、企業の人事・労務担当者や安全衛生担当者向けに配信している「安全衛生ニュース」において、2026年5月版の最新情報の配信を開始しました。

本ニュースは2026年2月より配信を開始しており、開始から約3か月でユニーク訪問者4000人以上、閲覧数6000以上を記録しています。

アイムセーフの安全衛生ニュースでは、労働安全衛生法の法改正や行政動向、労災事故の事例、事故防止対策など、企業の安全衛生管理に役立つ情報を平日（月～金）に無料配信しています。

また、人事担当者や安全衛生担当者が実務で悩みやすい

・安全衛生委員会ネタ

・衛生委員会テーマ

・安全衛生委員会の議題例

なども紹介しており、安全衛生委員会の運営や安全教育の参考資料として活用できる内容となっています。

さらに、弊社の講習受講者へのアンケート結果をもとに、受講者が知りたいと考えている安全衛生情報や実務テーマについても紹介しており、企業の実務に役立つ情報として配信しています。



■安全衛生ニュースとは

安全衛生ニュースとは、企業の安全衛生管理に関する最新情報や労災防止対策、健康管理などの情報をまとめた実務情報です。

企業では労働安全衛生法に基づき安全衛生委員会や衛生委員会の開催が求められており、毎月の委員会では労災防止や健康管理などのテーマを議題として取り上げる必要があります。

しかし企業の人事・労務担当者からは

・安全衛生委員会ネタが思いつかない

・衛生委員会テーマを毎月考えるのが大変

・労働安全衛生の最新情報をまとめて確認したい

といった声も多く聞かれます。

こうした背景からアイムセーフでは、企業の担当者が安全衛生委員会ネタや衛生委員会テーマとして活用できる情報を整理し、無料で配信しています。

また、実際の講習受講者から寄せられたアンケートをもとに、企業の安全衛生担当者が関心を持つテーマや知りたい情報についても紹介しています。



■配信内容

企業の安全衛生管理に役立つ以下のテーマを中心に配信しています。

◆ 労働安全衛生法の法改正・行政動向

◆ 労災事故の事例と再発防止対策

◆ 安全衛生委員会ネタ・議題例

◆ 衛生委員会テーマ（毎月の議題アイデア）

◆ メンタルヘルス・健康管理

◆ 講習受講者アンケートから見える安全衛生の関心テーマ

安全衛生ニュースは、安全衛生委員会の議題作成や安全教育のネタ帳として活用できる実務情報として、多くの企業担当者に利用されています。



■安全衛生ニュース（無料）

安全衛生ニュース

https://www.safejp.net/latestinfo/categories/safety-news



■会社概要

アイムセーフ合同会社は、企業向けにオンライン安全衛生講習や法定教育を提供しています。

プロ講師による実務に即した講習を通じて、多くの企業の安全衛生教育を支援しています。

公式サイト

https://www.safejp.net/

■Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

(開始前なら何度でも日程変更無料)

■([安全]衛生推進者)

https://www.safejp.net/online-training

■(安全管理者選任時研修)

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training

■(職長教育・安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/syokutyou

■(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■(化学物質管理者)

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha

■(保護具着用管理責任者)

https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha

■(高年齢者の労働災害防止)

https://www.safejp.net/senior-anzen

■(雇い入れ時の安全衛生教育)

https://www.safejp.net/yatoiire-kyouiku(https://www.safejp.net/yatoiire-kyouiku)

■(熱中症予防管理者)

https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha(https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha)