株式会社ギブリー、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定

株式会社ギブリー

株式会社ギブリーは、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、

広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」

「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」

「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社ギブリーが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社ギブリーが認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは

「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。株式会社ギブリーは、この度の認定を受け

LINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くの

クライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■マーケティングソリューション「 DECA（デカ）」について

DECAは、ギブリーが提供する企業のマーケティングDXを推進するための統合ソリューションブランドです。データ活用、AI基盤構築、業務プロセス設計、テクノロジー開発を一気通貫で支援し、売上・利益の向上につながる“動き続けるマーケティングの仕組みづくり”を実現します。LINEをはじめとした多様なタッチポイントにおけるCRM高度化や、AIエージェントを活用した業務・顧客体験の最適化など、マーケティング戦略全体の進化を支えるパートナーとして企業の事業成長に伴走します。

＜サービスサイト：https://deca.marketing/＞

■株式会社ギブリーについて

ギブリーは「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、生成AIやAIエージェントなどを支援するAIイネーブルメントカンパニー。グローバル開発組織、事業創造力、プロダクト基盤を強みとする。累計支援企業4000社以上、生成AI分野の支援実績1000社以上。

会社名：株式会社ギブリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

代表者：代表取締役社長 井手高志

設立：2009年4月

企業サイト：https://givery.co.jp/