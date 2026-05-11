「pixivFACTORY」が法人向け特設ページを公開！ 拡大する「推し活」需要へのプロモーションを応援～エンタメシーンで人気のグッズラインナップと専門知識不要の簡単操作で担当者の悩みを解決～

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘）が運営する、ものづくりがもっと楽しくなるグッズ制作サービス「pixivFACTORY」は、企業・法人担当者向けに利用シーンや導入メリットをまとめた特設ページを公開しました。

pixivFACTORYでは、エンタメシーンにおいて需要の高いアクリルキーホルダーや缶バッジなど80種類以上のグッズを制作することができます。専門知識不要で簡単にオリジナルグッズを制作し、小規模キャンペーンや周年施策など幅広いシーンで活用できるほか、注文前につくれる高クオリティなプレビュー画像は、企画書に使用したり、プロモーション用のクリエイティブに活用することも可能です。

特設ページ：https://factory.pixiv.net/business/character_contents(https://factory.pixiv.net/business/character_contents)

「推し活」需要を背景に法人利用が加速、注文点数は約17万を突破

近年、アニメ・漫画・配信者・ゲーム等のコンテンツを応援する推し活文化の広がりにより、キャラクタービジネス市場規模は増加傾向にあり、pixivFACTORYにおける法人アカウントの開設も増え続けています。2026年4月には、法人アカウントによる累計製造点数が17万を突破しました。特に「大量在庫を持たずにトレンドへ即応したい」「タレントやキャラクターごとのグッズを多展開・販売したい」「小規模なキャンペーンでも高品質なグッズを揃えたい」という従来の大量生産モデルでは対応しきれなかった企業ニーズの増加が伺えます。

多忙な担当者の工数を削減、エンタメ業界にマッチするグッズ制作が可能

pixivFACTORYでは、エンタメ業界の担当者にとって嬉しい機能を多数用意しています。



＜pixivFACTORYの特徴＞

１.専門スキル不要でデザインできる

デザイナーに依頼しなくても、手元のロゴや画像をアップロードするだけでOK。全てのグッズで完成イメージを確認でき、実物の発注前にすぐにデザインを調整できます。



２.企画書に活用できるプレビュー機能

ハイクオリティな完成イメージは、コピー＆ペーストで資料などに貼り付け可能。実物に近い画像を共有でき、社内やクライアントとのすり合わせに最適です。また、キャンペーン用のバナーなどクリエイティブにも使用することが可能です。



３.名入れだけじゃない、全面デザイン対応

既製品へのワンポイント印刷とは異なり、生地の端まで印刷できる「全面印刷」に対応したグッズを取り揃えています。



４.キャラクターの形状に自動で合わせられる

アクリルスタンドやダイカットクッションなど、キャラクターの形に合わせたグッズ制作も、イラストが1枚あれば完成。カットラインは自動で生成されます。

「エンタメファンが喜ぶ」厳選アイテムをラインナップ

pixivFACTORYでは、エンタメファンが喜ぶアイテムを取り揃えています。厳選されたラインナップを用意することで、エンタメ業界担当者が、悩みすぎずスムーズにアイテムを選択・発注できるサービスを目指しています。多数あるアイテムの中から、特に企業・法人利用でおすすめのグッズ制作例を以下でご紹介します。

※以下のアイテムはすべて1個から発注できます。

＜キャンペーンなど景品向けノベルティなら＞

＜キャラグッズを販売するなら＞

詳しいアイテムの情報は特設ページをご覧ください。

特設ページ：https://factory.pixiv.net/business/character_contents

■pixivFACTORYとは https://factory.pixiv.net/

画像1枚のみで誰でも簡単にグッズ制作ができるサービスです。アクリルキーホルダー、缶バッジなどの80種類以上のグッズを、特別な知識がなくてもすぐにつくることができます。手元に画像がなくても、テキスト入力機能や図形機能を利用して、サイト上でデザインすることも可能です。ネットショップ作成サービス「BOOTH」と併用することで、オンデマンド販売（在庫を持たずに注文に応じて1点から生産・販売）も行うことができます。また、ユーザー同士で匿名でグッズを送り合う「ともだちに送る」機能も利用できます。



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）