【注目の新商品をお披露目】ブレイズの電動モビリティが「中部ボートショー2026 in常滑」に出展

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（本社：愛知県名古屋市）は、2026年5月16日（土）・17日（日）に開催される「中部ボートショー2026 in 常滑」へ出展いたします。

本イベントでは、リリース以降全国から多数の問い合わせが寄せられている注目の新商品『ブレイズ イーカーゴ』(https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/)をはじめ、2輪特定小型原付『スマートEV 特定原付モデル』(https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata)、電動アシスト自転車『スタイル e-バイク』(https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/)など、実用性と環境性能を兼ね備えた製品を展示。さらに、実際に乗って体感できる「試乗体験」も実施予定です。

また、これまで名古屋市の本社まで来場が難しかった方にとって、実車を直接確認できる貴重な機会となります。

「中部ボートショー2026 in常滑」は、中部地区最大級のマリン総合イベントです。

国内外のボートや水上オートバイの各社ニューモデルの展示、試乗会を実施し、ボート操縦のドライビング体験や、VRでの操船体験等のイベントも開催いたします。

■ 出展の狙い

近年、電動モビリティは注目を集めている一方で、実際の使い勝手や乗り心地、具体的な活用シーンについては、まだ十分に理解が浸透しているとは言えません。

また、世界情勢の影響による原油価格の高騰により、ガソリンやエンジンオイルといった運用コストの増加が続く中、燃料に依存しない移動手段への関心も高まっています。

ブレイズはこうした現状を踏まえ、電動モビリティの利便性や実用性を“実体験”として伝えることが重要であると考えています。

本イベントでは、注目の新商品『ブレイズ イーカーゴ』をはじめとした各製品を展示・試乗いただくことで、カタログやスペックだけでは伝わりにくい魅力を直接体感いただける場を提供いたします。

来場者の皆様にとって、電動モビリティをより身近に感じていただくとともに、自身のライフスタイルや業務への活用を具体的にイメージする機会となることを目指し、本イベントへ出展いたします。

■注目の展示車両と主な特長

１.【新商品】ブレイズ イーカーゴ（4輪特定小型原付）

16歳以上で免許不要の特定小型原動機付自転車に該当する4輪電動モビリティ。

４輪構造による高い安定性と、最大30kgの積載が可能な大きな荷台を備え、公道走行に対応します。脱着式バッテリーは家庭用100Vで充電でき、免許返納後の高齢者の足や、小口運搬などの業務用途として幅広く活用可能。まさに“小さな軽トラ”ともいえる一台です。

２.スマートEV 特定原付モデル（2輪特定小型原付）

素早いアシストと安定感のある太いタイヤを備え、快適な乗り心地を実現。

カゴやリヤキャリア装着にも対応した、“見せる”電動アシスト自転車です。

●３.スタイル e-バイク（電動アシスト自転車）

16歳以上で免許不要の「特定小型原動機付自転車」に該当し、公道走行が可能な電動モビリティ。

コンパクトで扱いやすく、短距離移動や日常の足として活躍するほか、デザイン性にも優れた一台です。



※免許証不要の商品について

１.『ブレイズ イーカーゴ』、２.『スマートEV 特定原付モデル』の車両については、免許不要で試乗体験が可能です。ただし、16歳未満の方は運転できません。

ぜひこの機会に、ブレイズのブース（プロムナードB 11）へお立ち寄りください。

■ 開催概要

名称：中部ボートショー2026 in 常滑

日時：2026年5月16日（土）・17日（日）10:00～16:00

会場：NTPマリーナ りんくう（愛知県常滑市りんくう町3丁目6-1）

入場料：無料（駐車場無料）

公式サイト：https://chubu-boatshow.jp/

≪主な内容≫

（1）国産艇・輸入艇・中古艇の展示

（2）水上オートバイの展示

（3）トレーラー、航海計器の展示

（4）マリン用品即売

（5）マリーナ、ボート免許 紹介

（6）プレミアムカーの展示

（7）マリンスポーツ関連トークショー

（8）キャプテンチャレンジなど乗船体験

≪その他≫

・雨天決行ですが悪天候や海の状況が悪い場合、体験乗船や操船会、またはボートショー全体を中止することがありますことをご了承ください。

・ボートショーを中止する場合、中部ボートショーホームページで案内いたします。

・出展艇は諸事情によって予告なく変更される場合があります。

・安全管理上、お子様だけでやペット（犬や猫など）を伴っての乗船はお断り申し上げます。

・ボートショー会場内は所定の場所以外は禁煙です。

・体験乗船や操船会に参加の際には運営者が提供するライフジャケットを着用していただきます。

・お子さまが桟橋に入場される場合は、桟橋入口でライフジャケットを貸与いたします。

■商品紹介（詳細）

【BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）】

《特徴》

・勾配17°（約31%）の登坂能力と500Wモーターを搭載し、坂道でも力強い走行を実現

・バッテリーは取り外しての充電と、車体に装着したままでも家庭用コンセントから直接充電が可能

・荷台は地上高約550mmの低床設計で、買い物かご2個分の幅広スペースに、30kgまで積載可能

・バック機能を搭載し、狭い場所や切り返しが必要な場面でも操作しやすい設計

・起動時に自動ロックがかかる安全機能を備え、誤操作による不意の発進を防止

・体格や姿勢に合わせて座席位置の調整が可能で、幅広い利用者が快適に運転できる設計

ブレイズ イーカーゴ 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/e_cargo/

■PRICE：税別 498,000円（税込 547,800円） ※バッテリー1個標準装備 ※別途配送費用

お届け予定：2026年9月

≪性能等確認試験2026年取得予定≫

商品に関するお問い合わせはコチラ :https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/

【STYLE e‐BIKE（スタイル e-バイク）】

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）

【SMART EV 特定原付モデル（スマートEV 特定原付モデル）】

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 商品ページ：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売