「王朝＝帝国」は本当に滅んだのか？「一つの中国」は実現できるのか？──『世界史のリテラシー　清朝は、「中国」に何をもたらしたか　アヘン戦争』が発売

株式会社ＮＨＫ出版

世界の今を解くカギは、すべて歴史の中にある――誰もが一度は耳にしたことがある「歴史的事件」と、誰もが疑問を抱く一つの「問い」を軸に、現在と未来を見通すシリーズ「世界史のリテラシー」最新刊が、2026年5月11日にNHK出版から発売となります。

『世界史のリテラシー 清朝は、「中国」に何をもたらしたか アヘン戦争』

なぜ、清朝とイギリスは、麻薬・禁制品の「アヘン」をめぐって戦ったのか？ アヘン戦争――その歴史的意義について考える。

大好評だったNHK「3か月でマスターする世界史」のナビゲーターで、『NHK３か月でマスターするMOOK もっと深く知る アジアから見る世界史』の編著者・岡本隆司さんが解説！ 「西洋の衝撃」を機に中国の近代化が始まったというのは本当か？ 明清交替から日清戦争、辛亥革命、中華民国を経て中華人民共和国の成立へ。清朝のありようとその変遷を象徴する「アヘン戦争」をキーワードに、未だ真の革命を成就できない「中国」の核心に迫る。

構成

［事件の全容］

第１章 なぜ、アヘンをめぐって戦ったのか？

［事件の歴史的・宗教的背景］

第２章 清朝は、明朝のアンチテーゼだったのか？

［同時代へのインパクト］

第３章 アヘン戦争は、清朝の秩序・体制を変えたのか？

［後世に与えた影響］

第４章 現代の中国は、清代からどのように変わったのか？

※本書をはじめとする「世界史のリテラシー」シリーズ試し読みを「NHK出版デジタルマガジン」で公開中(https://mag.nhk-book.co.jp/tag/%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%8f%b2%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%bc)

著者

岡本 隆司（おかもと・たかし）

早稲田大学教授・京都府立大学名誉教授。1965年、京都府生まれ。神戸大学文学部卒業、同大学大学院文学研究科修士課程修了、京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士（文学）。専門は東洋史、近代アジア史。著書に『近代中国と海関』『属国と自主のあいだ』『中国の誕生』『世界史序説』『近代日本の中国観』『歴史で読む中国の不可解』『君主号の世界史』『東アジアの論理』『二十四史』『塩政・関税・国家』など。編著に『宗主権の世界史』『交隣と東アジア』『NHK3か月でマスターするMOOK もっと深く知る アジアから見る世界史』など。

商品情報

書名：『世界史のリテラシー 清朝は、「中国」に何をもたらしたか アヘン戦争』

著者：岡本隆司

出版社：NHK出版

発売日：2026年5月11日

定価：1,265円（税込）

判型：A5判並製

ページ数：170ページ（内カラー２ページ）

ISBN：978-4-14-407346-5

URL→ https://www.nhk-book.co.jp/detail/000064073462026.html

Amazon→ https://www.amazon.co.jp/dp/4144073467/

シリーズ既刊情報は以下のページより

世界の今を解くカギは、すべて歴史の中にある！ 「世界史のリテラシー」シリーズまとめ(https://mag.nhk-book.co.jp/article/28868)