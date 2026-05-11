豊田市の共創コミュニティ「SENTAN共創ラボ -Edge-」、2年目の取り組みもLETTが運営に参画

LETT株式会社

豊田市では昨年度に続いて『SENTAN共創ラボ -Edge-』の開催を決定し、 LETT株式会社が運営をサポートすることをお知らせいたします。SENTAN共創ラボEdgeは、日本のものづくりの中心地である「豊田市」から新しい挑戦や共創を生み出すことを目指す取り組みです。

1年目の活動を踏まえ、2026年度の取り組みがスタートいたしました。2年目となる本年度も、LETT株式会社が運営に参画。代表志岐がコミュニティマネージャーとして、共創のサポートを実施します。

■ 『SENTAN共創ラボ -Edge-』2026年度 3つの強化ポイント

豊田市が主催し、アルファドライブが事務局を担当。ものづくりアベンジャーズ、LETT、スタメンが運営協力に参画

初年度に形成された共創の土壌を、より具体的なアクションと持続的な成果へと発展させるため、2026年度は以下の3つの強化ポイントに取り組みます。

１. 豊田市の挑戦者に、より焦点を当てる(最重点)

定期イベントのゲストに、豊田市に住む方・豊田市で働く方を中心としてお招きします。さまざまな分野で挑戦を続ける市内のプレイヤーを主役に据え、その挑戦のテーマに関連する外部の実践者にもご登壇いただくことで、「市内の挑戦」と「外部の知見」が交わる化学反応を生み出す場を目指します。

豊田市内には、業種を超えた多様な挑戦者がいます。1人1人の取り組みを丁寧に可視化し、外部の挑戦者と接続することで、「自分も動いてみよう」と思える機会を毎月お届けします。

２. オンラインコミュニティを強化する

リアルでの出会いを日常的なつながりへと接続するため、オンラインコミュニティを本格的に強化します。具体的には、株式会社スタメンが提供する社内コミュニケーションプラットフォーム「TUNAG」を導入。イベント後も参加者同士が情報交換・相談・自主企画を継続できる場を整備し、月1回のイベントを起点とした共創の動きを日々更新していきます。

３. 挑戦を後押しする新たな仕掛けを用意する

「学び」「交流」だけにとどまらず、参加者がイベント後に実際に動き出すきっかけを得られるよう、挑戦を可視化し、称え合うような新たな仕掛けを企画中です。詳細は確定次第、改めてお知らせいたします。

■ 直近のイベント

■ イベント概要

- 日時：2026年5月28日（木）18:00 - 21:00 ※20時ごろから交流会- 場所：ものづくり創造拠点SENTAN （愛知県豊田市挙母町2-1-1）- テーマ：AIを使ったアイデアの創り方- 講師：株式会社アルファドライブ プロジェクト統括マネージャー 石川 真之- 内容： 皆さんの中に、実現したいアイデアはありますか？ AIをうまく活用した、新しい時代のアイデアの創り方を、事業開発のプロから学び、はじめての方でも安心して実践します。

■ お申し込み及び詳細はこちら

https://edge-sentan.jp/news/5l4WzKK_

■ 関係者からのコメント

畠中 尚範（はたなか ひさのり）

豊田市 次世代産業課 担当長

本事業の行政側担当として、SENTAN共創ラボ -Edge- の立ち上げから運営に携わる。

「まずは、手探り状態だった1年目を共に走り抜けてくださった参加者の皆様に、心から感謝申し上げます。皆様の熱量のおかげでEdgeは単なる「集まり」ではなく、共創を産む「ラボ」として産声を上げることができました。2年目は「1年目以上の仲間を巻き込み、ここから具体的な共創プロジェクトを一つでも多く誕生させること」を目標にしています！

Edgeは、単に知識を学ぶ場ではありません。異なるバックグラウンドを持つ者同士が混ざり合い、化学反応を起こし、豊田市の、そして日本の次世代を担うビジネスや価値を形にするためのプラットフォームです。自分一人では難しいけれど、あの人と組めばできるかもしれない。

「Edge」を立てるのは、あなたです！！」

コミュニティマネージャー

石川 真之（いしかわ まさゆき）

株式会社アルファドライブ 地域共創事業部 プロジェクト統括マネージャー

豊田市出身・在住。豊田市の新規事業創出プログラム「SPARK」など全国の地域企業や起業家の事業開発支援に携わる。自身も事業家として、複数の事業立ち上げに参画中。

「SENTAN共創ラボEdge、2年目の取り組みがスタートしましたー！徐々に参加者も増えており、新しい交流や取り組みが生まれるコミュニティに進化しています。ぜひ豊田市の熱量を感じにものづくり創造拠点SENTANまでお越しください」

村本 梓（むらもと あずさ）

一般社団法人ものづくりアベンジャーズ 代表理事

豊田市出身・在住。製造業中小企業のためのコミュニティ「ものづくりアベンジャーズ」を主宰し、豊田市内の企業同士のつながりづくりに取り組む。

「SENTAN共創ラボ Edge 今年度もパワーアップで開催スタート致します！このまち・この業界を率いる、先端（SENTAN）な尖った個性あふれる仲間たち、各所のヒーローたちが集結して面白いものが生まれる場所に！まさに名の通り、SENTANでEdgeきかせながら、共創してラボしましょう！」

志岐 遼介（しき りょうすけ）

LETT株式会社 代表取締役

Creww株式会社にて西日本エリアマネージャーとして地域イノベーションを推進。2026年2月にLETT株式会社を設立し、西日本エリアを中心に、行政・企業・挑戦者を横断したイノベーション創出に取り組んでいる。

「今年度もSENTAN共創ラボEdgeに参画させていただくことになりました。石川さん、村本さんが推進する「豊田で新しい何かを生み出す」という情熱に、外部からより良い刺激を持ち込むことができればと思います。皆さんで楽しみながら、新たな価値を創りましょう！」

オンラインコミュニティ

提供:株式会社スタメン

久保田 桃加（くぼた ももか）

株式会社スタメン コミュニティ推進部

創業期の株式会社スタメンに入社。TUNAG事業の立ち上げ期において営業部門を牽引し、上場を経験。その後、人事責任者として全社の採用を担当。現在はコミュニティ推進部を管掌。

「弊社も愛知県に本社を置く企業として、SENTANコミュニティのさらなる活性化をご支援できることを大変光栄に思います。オフラインイベントの熱量を、イベントがない期間も絶やすことなく、むしろさらに加速させていけるような場づくりを目指してまいります。皆様と共に、この地から新しいイノベーションを創出していけることを心より楽しみにしています。」

■ 初年度(2025年度)の活動実績

2025年8月から2026年3月までの初年度は、定期イベント「SENTAN共創ラボ -Edge-」を全8回開催し、延べ264名が参加。平均満足度は5段階評価で4.46を記録しました。

コミュニティマネージャーによる対応件数も累計100件にのぼり、具体的な共創の芽が生まれています。

■ 主催・運営

- 主催：豊田市- 運営事務局：株式会社アルファドライブ- サポート：一般社団法人ものづくりアベンジャーズ／LETT株式会社／株式会社スタメン

■ LETT株式会社について

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）

スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）

地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

代表者：代表取締役 志岐 遼介

設立：2026年2月1日

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援