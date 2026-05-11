健康優良企業「銀の認定」を取得

ダイヤル・サービス 株式会社

ダイヤル・サービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今野 由梨、以下「当社」）は、社員の健康づくりに向けた継続的な取り組みの一環として、健康保険組合連合会東京連合会が認定する健康優良企業「銀の認定」（認定 健銀第4065号）を取得したことをお知らせいたします。

健康優良企業認定証（認定 健銀第4065号）

■健康優良企業「銀の認定」取得に向けた主な取り組み

健康診断結果を受けての産業医による個別指導

健康診断を受診し再検査や治療が必要と判断された社員に対しては、産業医が個別に受診勧奨や生活面での助言を実施。結果を受け取るだけで終わらせず、次の行動につなげる仕組みを整備しました。

健康経営 年間計画の策定と実施

年ごとに健康課題を可視化し、具体的な数値目標を設定した年間計画を策定。2025年は、社員の脂質異常値の改善を重点テーマとし、TJK（東京都情報サービス産業健康保険組合）の平均値を下回ることを目標に情報発信や注意喚起を行った結果、実績として平均値以下を達成しました。

朝礼時のストレッチや「歩こう会」などでの運動機会創出

朝礼時の全社員でのストレッチや、「歩こう会」などのウォーキングイベントを実施。日常に溶け込む健康づくりを意識した取り組みを進めました。

■健康優良企業「銀の認定」とは

健康優良企業認定制度は、健康保険組合連合会東京連合会が実施する制度で、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言する「健康企業宣言」を掲げ、職場環境の整備や健康施策を一定水準以上実施している企業を認定するものです。

「銀の認定」は、「健診受診率100％」「健診結果の活用」「特定保健指導の実施」「健康づくり環境の整備」「禁煙対策」などの項目において、合計80点以上の達成基準を満たした企業に交付されます。

健康企業宣言「銀の認定」・「金の認定」を目指しましょう

https://www.kprt.jp/contents/health/index.html

当社は今後も、社員の健康を経営の重要な基盤と位置づけ、職場環境や健康施策の継続的な見直しと充実に取り組んでまいります。

ダイヤル・サービス株式会社 会社概要

商 号：ダイヤル・サービス株式会社

代表者：代表取締役 今野 由梨

設 立：1969年5月

所在地：東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス3階

事業内容：・電話等による連絡業務代行、接続サービス、情報の収集処理、提供業務

・企業及び各種団体の各種相談窓口業務

・インターネットを利用した福利厚生・健康管理に関するサービスの提供

・企業の経営に関するコンサルティング業務

・企業家育成事業

URL：https://www.dsn.co.jp/