湘南発のビーチテニス団体、世界と戦う舞台を日本へ選手と観客が一体となって作り出す圧倒的なエネルギー！「日本ビーチテニス連盟神奈川県支部」Sponsorsで新規掲載決定！

Core-Business株式会社

「Sponsors（スポンサーズ）」の運営を行うCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、「日本ビーチテニス連盟神奈川県支部」のスポンサー募集を2026年5月7日より開始いたします。

スポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

このたびSponsorsに新たに掲載が決定した「日本ビーチテニス連盟神奈川県支部」は、2007年12月に発足し、2008年より本格的な活動を開始したビーチテニスの団体です。

日本国内では、関係各所の尽力により質の高いビーチテニス大会が数多く開催されています。一方で、地理的要因などから海外のトップ選手が来日する機会は限られており、日本人選手が世界ランキングを上げるための実戦機会が不足しているのが現状です。

こうした課題を解決するため、JFBT神奈川では「賞金総額10,000ドルの国際大会を2週連続で開催」する新たな挑戦を開始します。

ハイグレードな大会が連続して開催されることで、国際ランキング向上を目指す海外選手にとって来日する大きな動機となり、世界トップレベルの選手が日本に集う環境の実現を目指します。

本大会により、日本人選手は国内にいながら世界と戦う機会を得ることができ、競技力向上と国際舞台へのステップアップが可能となります。

Sponsorsでの「日本ビーチテニス連盟神奈川県支部」スポンサープラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153208/table/35_1_29d0f2a7c13a09e82b8b88e18a8f8dff.jpg?v=202605111151 ]

日本ビーチテニス連盟神奈川県支部では、貴社の目的やご予算に応じた複数のスポンサーシッププランをご用意しております。

Sponsorsコンシェルジュサービス(https://sponsor-s.com/concierge)よりお問い合わせください。

日本ビーチテニス連盟神奈川県支部 スポンサープラン詳細はこちら(https://sponsor-s.com/teams/75)

「日本ビーチテニス連盟神奈川県支部」チーム概要

【団体名】

日本ビーチテニス連盟 神奈川県支部

（JFBT神奈川）

【拠点】

湘南・鵠沼海岸

【設立】

2007年12月

【活動内容】

ビーチテニスの普及、大会運営、体験イベントの実施 ほか

「日本ビーチテニス連盟神奈川県支部」公式HP

https://adaptivesurfing.jp/

Sponsorsとはスポーツを応援したい企業とチームをつなぐマッチングサービス「Sponsors」

「Sponsors」とは、世界で戦っているメジャースポーツからマイナースポーツまで、多様なチームが参加しており、企業様や個人事業主様が、少額（10万円/年）から支援することができる、スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォームサービスです。スポンサー企業は少額からチームを支援でき、企業認知度の向上や観戦チケットなどのリターンを受け取ることが可能です。一方、チームは提供するプランを掲載することで、全国の企業からの支援を受けられ、認知度拡大と資金調達が期待できます。

Sponsorsは、スポーツチームの応援を後押しすることで、チームが活性化し、エンターテインメント性の向上や人が集まることによる地域活性化、そして社会貢献へとつながる好循環を生み出すことを目指しております。

Sponsorsは、企業の皆様がスポンサーになることへのハードルを下げ、チームスポンサーを日本全国に広げ、スポーツチームが多くのサポートを受けられるようスポーツの発展に寄与して参ります。そしてこれからも、競技の大小やジャンルにかかわらず、パラスポーツも一般スポーツと同じように、誰かの挑戦を応援できる仕組みを広げていきたいと考えています。

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、インターネット事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。 スポーツチームとスポンサーをつなぐマッチングプラットフォーム「Sponsors」を運営し、スポーツの発展にも寄与している企業になります。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラなどの

IoT・IcT事業

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

Core-Business株式会社

Sponsors（スポンサーズ） 担当：野口 大介

TEL ：03-5937-4965

E-mail ：support@sponsor-s.com

公式HP ：https://core-business.jp/

Sponsors公式HP ：https://sponsor-s.com/