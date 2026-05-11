株式会社e-CHANNEL

株式会社e-CHANNEL（本社：東京都港区、代表取締役社長：平手佑季）が運営する、保育業界特化の求人検索メディア「ほいくisお仕事探し」は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間における転職支援数が4,000人（※1）を突破したことをお知らせいたします。

■2025年度、1年間で4,000人以上の転職を支援

保育業界は慢性的な保育士不足であり、有効求人倍率も年間を通じ2～3倍で推移しています。

このような深刻な人材環境を受け、保育園・幼稚園は保育者の採用に多大な労力と時間を割いています。

この社会課題を解決すべく、「ほいくisお仕事探し」は、新たな職場環境を模索する保育者の皆さまが、自身のキャリアやライフスタイルに最適な職場と出会える求人検索プラットフォームとして、全国の求人情報を提供しています。

その結果、2025年度の1年間で、4,000人を上回る保育士・幼稚園教諭の皆さまの転職を支援してまいりました。これはサービス開始以来、年間実績として過去最多となります。

■「ほいくisお仕事探し」が選ばれる理由

＜圧倒的な求人掲載数＞

全国の保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育など、多岐にわたる施設の求人を網羅し、掲載求人数は90,000件以上（※2）と、業界最大級の取り扱い件数となります。

保育業界の求人情報が集まる求人検索プラットフォームとなっており、転職を検討する保育士・幼稚園教諭の皆さまが、自身にマッチする求人を見つけやすい環境を用意しています。

＜保育業界に特化した利便性＞

保育業界専門メディアとして、勤務形態や給与条件だけでなく、雇用形態や施設形態、休日や残業有無、保育士としての業務経験等、現場の保育者が重視する細かなこだわり条件から、自分にぴったりの職場の求人を効率的に検索・閲覧することが可能です。

また、求職者である保育者の方が、ご自身のプロフィールや保育者としてのキャリアを入力頂くことで、履歴書・職務経歴書が自動で作成される便利な機能も多くの方にご利用頂いています。

＜「ほいくis」の姉妹サイトとしての信頼感・安心感＞

「ほいくisお仕事探し」は、保育士・幼稚園教諭向け総合情報メディア「ほいくis」の姉妹サイトとして運営しています。

「ほいくis」は保育業界の一線で活躍する大学教授、療育のプロ、あそびの専門家、経験豊富な現役保育士などのエキスパートが監修した保育に必要な知識や保育業務に役立つ情報を毎日配信しており、2019年のサービス開始以来、サイト利用者は順調に拡大を続け、保育業界でもトップクラスの利用者数を誇る総合情報メディアです。

毎日多くの保育者の方にご利用頂いている「ほいくis」の信頼感・安心感そのままにご利用いただくことができます。

株式会社e-CHANNELは、「ほいくisお仕事探し」を通じて、保育士・幼稚園教諭の皆さまが専門性を活かし、より自分らしく働ける環境を提供することで、保育業界全体の活性化と未来を担う子どもたちの豊かで、健やかな成長に貢献してまいります。

※1 当社サービスへの特定アクション（応募・転職相談申込）を行ったユーザーの延べ人数

※2 2026年3月時点

【ほいくisお仕事探し】

https://hoiku-is.jp/job/

保育業界特化の求人検索メディア。業界最大級の取り扱い件数となる豊富な求人データから、求職者が自ら条件に合う職場を探せるプラットフォームとして、全国の保育施設への入職を支援しています。

【ほいくis】

https://hoiku-is.jp/

“1日3分で保育を楽しく”をコンセプトに、保育業務に役立つ情報を配信する、保育士・幼稚園教諭向けの総合情報メディア。専門家監修の良質なコンテンツを無料で提供し、全国の保育士・幼稚園教諭の皆さまに安心して日々の保育業務にご利用いただいています。

【会社概要】

会社名： 株式会社e-CHANNEL

所在地：〒105-0003

東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル10階

代表取締役社長：平手佑季

事業内容：保育・教育に関するメディア事業・コンテンツサービス事業、人材支援事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社e-CHANNEL ほいくisお仕事探し担当者：contact@e-channel.co.jp