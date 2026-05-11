物価高で見直されるイベント費用｜削りたい項目ランキングを発表

株式会社LIN

株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林竜吾）が運営する着物レンタルサービス「着物レンタルマイセレクト」は、30～50代女性100名を対象に、「着物の着用機会や選び方」に関するアンケート調査を実施しました。

その結果、近年の物価高の影響を受け、お宮参り・七五三・成人式・結婚式などのイベント費用について、“見直し”を行う家庭が増えていることが分かりました。

一方で、「思い出として残したい」という意識も強く、“節約しながらも後悔したくない”という価値観が広がっています。

約3割が「イベント費用を見直した」と回答

「物価高の影響で、着物の準備（購入・レンタル・撮影など）にかける費用を見直しましたか？」という質問では、

●大きく見直した：14％

●少し見直した：19％

●変わらない：67％

という結果となりました。

約3割が「費用を見直した」と回答しており、イベント関連費用に対する意識変化が見られます。

節約したい項目ランキング

「費用を抑えたい項目」については、

1位：ヘアメイク 42％

2位：衣装（着物） 29％

3位：会場費 22％

4位：食事・会食 21％

5位：小物類 20％

6位：写真撮影 17％

という結果となりました。

特に、着物・ヘアメイク・会場費など、“一度にまとまった費用が発生しやすい項目”を見直したいという傾向が見られます。

「節約したい」だけではなく、“納得感”も重視

一方で、着物選びで重視したポイントとしては、

●色（全体の印象）：58％

●柄（デザイン）：49％

●価格（予算）：38％

という結果となりました。

価格だけを優先するのではなく、

●写真でどう見えるか

●家族写真との調和

●上品に見えるか

など、“納得できる一着かどうか”を重視する傾向も強く見られます。

「着る機会が少ないからレンタル」という選択も

着物を選んだ理由については、

●好きなデザインだった：38％

●家族の意向：22％

●着る機会が少ないため：21％

●費用を抑えたかった：18％

という結果となりました。

近年は、「必要な時だけ利用したい」「保管負担を減らしたい」といった合理的な理由から、レンタルを選択する人も増えています。

“節約しながら、きちんと残したい”価値観へ

今回の調査では、

●節約意識

●写真重視

●家族イベント重視

が共存していることが分かりました。

単純な“安さ重視”ではなく、「限られた予算の中でも、特別な日は大切にしたい」という価値観が広がっていると考えられます。

当社の取り組み

レンタル衣裳マイセレクトでは、

必要なものが揃ったフルセットレンタル

分かりやすい料金表示

写真で色味が分かりやすい商品ページ

動画による質感確認

初心者向けサイズ案内

などを強化しております。

今後も、“無理なく安心して着物を楽しめるサービス”を目指し、分かりやすく選びやすい商品ページづくりに取り組んでまいります。

【調査概要】

・調査主体：株式会社LIN（レンタル衣裳マイセレクト）

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2026年5月7日

・調査対象：30～50代女性（七五三・お宮参り・成人式・結婚式等で着物を着用した経験のある方）

・有効回答数：100名

・調査機関：Freeasy