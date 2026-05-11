株式会社Stack、「moncheri」に「Appify-モバイルアプリ」および「VIP-会員プログラム」を提供。実店舗オープンに合わせ、ECサイトと店舗の顧客体験を一体化

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役：福田涼介、以下 Stack）は、愛犬との暮らしを彩るドッグウェアブランド「moncheri（モンシェリ）」の顧客エンゲージメント強化を目的に、Shopifyと連携したアプリ構築プラットフォーム「Appify - モバイルアプリ（以下 Appify）」およびロイヤリティ基盤「VIP - 会員プログラム（以下 VIP）」を提供したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景

「moncheri」は、愛犬との暮らしを彩るブランドとして、SNSやオンラインストアを中心に多くのお客様との接点を育んできました。ブランドの成長に伴い、商品情報やキャンペーン情報をよりタイムリーに届けること、ブランドの世界観をより深く伝えること、そしてオンラインとオフラインをまたいでもスムーズな会員体験を整えることが重要になっていました。

さらに、2026年4月17日にはブランド初の直営店をオープンすることになり、オンラインストアで築いてきたブランド体験を、実店舗でもなめらかにつなげていくことが求められていました。

そこで今回、公式アプリの展開と新たな会員プログラムの導入により、情報発信・会員接点・購買体験を一体で強化できる基盤として、Stack社の「Appify」および「VIP」の導入を決定しました。

■ 本プロジェクトで実現したこと

今回の導入により、ユーザー様は以下の新しいブランド体験を享受できます。

■ moncheri 担当者コメント

- 世界観を凝縮したモバイルアプリ（Appify）- - モバイルアプリならではの軽快な操作性と、ブランドの空気感を伝えるビジュアル表現により、商品をストレスなく閲覧・購入できる環境を構築。- - プッシュ通知を活用し、お客様へ情報をタイムリーに届けることで、顧客接点の強化を図ります。- - 実店舗でも利用しやすいデジタル会員証の提供により、オンラインストアと店舗をまたぐスムーズな会員体験を実現します。- 独自の「マイル制」会員プログラムの導入（VIP）- - ブランド独自の世界観を反映した「マイル制」を採用。- - お買い物などを通じて貯まったマイルは、クーポンなどの特典へ交換できる仕組みとし、継続的にブランドを楽しんでいただける体験を提供します。- - 将来的には、限定アイテムや特別なノベルティなど、割引にとどまらない体験価値へと拡張していくことも視野に入れています。- - またお客様がよりお得にお買い物をお楽しみいただける「会員ランク」制度も計画中です。- 店舗とECをつなぐ、より一貫したブランド体験- - 今回の取り組みにより、moncheriは、実店舗でブランドに触れたお客様とオンラインストア上のお客様体験をよりなめらかにつなぎ、継続的な関係構築を進めてまいります。- - 今後は、会員ランク制度、会員限定の特典・先行案内なども順次拡充していく予定です。

moncheriにとって初の直営店オープンは、お客様とより近い距離でつながるための大きな一歩です。今回、公式アプリと新たな会員プログラムを始動することで、オンラインストアだけでなく、店舗でのひとときまで含めて、より一貫したブランド体験をお届けできるようになります。今後も、愛犬とそのご家族に寄り添いながら、moncheriならではの世界観や楽しさを、より身近に感じていただける接点を育てていきたいと考えています。

▼モバイルアプリのインストール

- iOSの方はこちら(https://apps.apple.com/us/app/monch%C3%A9ri-%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AA-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6758606107)

- Androidの方はこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appify.moncheridog)

■ アプリリリース・直営店オープン記念キャンペーン

公式アプリのリリースとブランド初の直営店オープンを記念して、ご来店をよりお楽しみいただける限定キャンペーンを実施いたします。

2026年4月17日にオープンする「moncheri MARK IS みなとみらい店」への来店をご予約をされたお客様には、3種類の限定ノベルティの中からお好きな1点をプレゼントいたします。

あわせて、店頭でご利用いただける「店内全商品対象10%OFFクーポン」をご用意しております。

対象期間中、店舗でのお買い物をより気軽にお楽しみいただけるキャンペーンです。ぜひこの機会にお店へ足をお運びください。

キャンペーン内容：

- 事前来店予約で限定ノベルティをプレゼント- 店内全商品対象 10%OFFクーポンをご用意- 新作アイテムの店舗先行販売を実施

対象店舗：moncheri MARK IS みなとみらい店

対象期間：2026年4月17日～2026年5月17日のご来店

キャンペーンの詳細はこちら(https://moncheri.jp/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/20260319_grandopen?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=stack260417)

■ moncheriについて

ドッグウェア・ブランド moncheri（モンシェリ）

mon cheri はフランス語で『愛おしい』『大切な人』という意味。

ブランドネームに込めた想いは ”いつも側にいてくれる大切な君に送りたい”

私たちよりも短い一生の愛犬たち。より豊かな日々を送ってほしい。

シンプル且つリラックスしたシルエット 絶妙なカラーリング。

大切な家族の為にワンランク上の空間を届けます。

「moncheri（モンシェリ）」の公式通販サイトはこちら(https://moncheri.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=stack260417)

■ Appify - モバイルアプリについて

「Appify - モバイルアプリ」は、Shopifyを利用するブランドが、自社専用のモバイルアプリを低コストかつ短期間で構築できるサービスです。商品閲覧・購入はもちろん、プッシュ通知やアプリ限定販売などを活用し、ブランドファンとの深いつながりを実現します。2021年のリリース以来、アパレルブランドを中心に多数の導入実績を持ちます。

「Appify - モバイルアプリ」の詳細はこちら：https://apps.shopify.com/appify?locale=ja

■ VIP - 会員プログラムについて

「VIP - 会員プログラム」は、Shopifyを利用するブランドが、EC・店舗・アプリを横断して活用できるロイヤルティ基盤です。会員ランク・ポイント・友達紹介機能などを柔軟に設計でき、ブランドごとの世界観に合わせた顧客体験を提供。2022年には「Shopify Plus App Developer of the Year」を受賞しており、国内外で200以上の導入実績を誇ります。

「VIP - 会員プログラム」の詳細はこちら：https://apps.shopify.com/vip?locale=ja

◼️ 株式会社Stackについて

株式会社Stackは、SaaS型小売基幹システム「SQ（エス・キュー）」および、さまざまなShopify向けの機能拡張アプリを提供しています。2021年4月には、マーチャントがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify - モバイルアプリ」をリリース。さらに、2021年10月には、ブランドがロイヤルティプログラムを展開できる「VIP - 会員プログラム」を正式公開しました。これらのサービスはリリース以来、機能の改善と拡張を続けており、現在では250を超えるマーチャントに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。