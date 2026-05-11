「ほっともっと」「やよい軒」など全国2,822店舗で、食事補助サービス「チケットレストラン」を導入開始

株式会社エデンレッドジャパン

株式会社エデンレッドジャパン（所在地：東京都港区、代表取締役：天野 総太郎）は、株式会社プレナス（本社：東京都中央区、社長執行役員：金子 史朗）と加盟店契約を締結しました。同社が展開する「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」の3ブランド計2,822店舗にて、食事補助用途で従業員に発行されるICカード「Ticket Restaurant(R)（以下、チケットレストラン）」を、2026年5月11日（月）より新たにご利用いただけます。

■テイクアウトから定食まで、ビジネスパーソンの多様なランチスタイルを支援

“ごはん”にこだわりを持って事業を展開するプレナスでは、持ち帰り弁当の「ほっともっと」や定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」など、多様な食シーンに対応するブランドを展開しています。

今回の加盟により、主食である“ごはん”を中心とした食事の選択肢がさらに拡充されます。全国約2,800店舗を誇るプレナスのネットワークを街の社員食堂として活用いただくことで、テイクアウトとイートインの両軸でユーザーのランチシーンをサポート。働く場所や時間を問わず、より豊かな食生活の実現に寄与します。

今後もエデンレッドジャパンは、働くすべての皆様の健康を支える「食の福利厚生」としての役割を担ってまいります。

対象店舗：

「ほっともっと」、「やよい軒」、「MKレストラン」の全国2,822店舗（2026年4月30日時点）

※利用可能店舗については、チケットレストランHPの「加盟店検索」にてご確認ください。

加盟店検索URL： https://search.edenred.jp/

■株式会社プレナス コメント

プレナスは、食の事業に参入した1980年より、長きにわたり“ごはん”に強いこだわりを持って事業を拡大してまいりました。「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」などを通じて、テイクアウトとイートインの両面からお客様にご満足いただきたいと考え、全国約2,800店舗のネットワークを活かしてお客様に「笑顔」と「感動」をお届けしています。

この度、エデンレッドジャパン様が提供する、すべての従業員が平等に利用できる食事補助サービス「チケットレストラン」の理念と、お客様の満足と健康の実現を目指す当社の企業理念に高い親和性を感じ、加盟させていただくこととなりました。働く場所や時間が多様化する中で、プレナスの“ごはん”を中心としたメニューを社員食堂のように気軽にご利用いただくことで、皆様の食生活を支える一助となれば幸いです。

■株式会社エデンレッドジャパン 代表取締役社長 天野 総太郎 コメント

昨今の物価上昇により、日々の食事においても節約志向が高まる中、食の質や選択肢への影響が広がっています。こうした状況において、日本の主食である“ごはん”にこだわり、手軽かつバランスの取れた食事を提供し続けてきたプレナス様の加盟は、利用者様の食生活を支える上で大きな意義があると考えています。

テイクアウトや定食といった多様な形態が加わることで、場所や時間にとらわれない選択が可能になります。

今後もエデンレッドは、働く皆様の多様なニーズや環境の変化に寄り添いながら、健康的で豊かな食生活の実現をサポートしてまいります。

■プレナスについて

株式会社プレナスは食の事業に参入した1980年より長きにわたり“ごはん”に強いこだわりを持って事業を拡大してきました。「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」を国内外に約3,000店舗展開しています。

会社名 ：株式会社プレナス

社長執行役員：金子 史朗

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 8階

事業内容 ：ほっともっと・フランチャイズ業、やよい軒・フランチャイズ業

MKレストラン・フランチャイズ業、食材・包装等資材の販売

URL ：https://www.plenus.co.jp/

■株式会社エデンレッドジャパンが展開する「チケットレストラン」について

株式会社エデンレッドジャパンが展開する「チケットレストラン」とは、ICカード1枚で飲食店やコンビニを「社員食堂」のように利用できる決済型の食事補助サービスです。日本において40年の実績を有し、導入実績は4,000社以上、利用者数は30万人以上に達するなど、国内最大規模の食事補助ソリューションとして広く活用されています。

2023年3月にはUber Japanとの業務提携を開始し、利用可能店舗数は全国25万店舗まで拡大。勤務地や勤務時間にとらわれず利用できる、固定費ゼロ円で導入可能な柔軟性の高い食事補助サービスとして、多様な働き方に対応しています。さらに、昨今の物価上昇トレンドにより賃上げ機運が高まったことで従業員の手取りを実質的に増やす「第３の賃上げ（※）」としての導入や、人材確保・定着を目的に導入されるケースも急増しており、2025年の新規導入企業数は2021年比で約12.6倍まで大幅に伸長しました。

※「第3の賃上げ」とは、実質的に従業員の手取りを増やす効果があり、企業の税負担も抑えられる福利厚生サービスを活用した賃上げのことで、当社が提唱する福利厚生の活用法のひとつです。参照：https://edenred.jp/the3rd_chinage

※ICカード「チケットレストラン」は、株式会社NTTドコモが運営する電子マネー「iD（アイディー）」の端末にかざすだけで利用可能です。「iD」は株式会社NTTドコモの商標です。

・会社名 ：株式会社エデンレッドジャパン

・代表 ：代表取締役社長 天野 総太郎

・設立日 ：1987年1月5日

・所在地 ：東京都港区六本木 1-４-５ アークヒルズサウスタワー7階

・事業内容：チケットレストラン(R)の発行代行

・URL ：https://edenred.jp/

■エデンレッドグループについて

エデンレッドは、働く人々の毎日を支える決済プラットフォームのリーダーで、導入企業約100万社、従業員6,000万人、加盟店200万店をつなぎ、世界44カ国で展開しています。エデンレッドは目的別に決済ソリューションを提供しており、その種類は福利厚生向け（食事券、電子食事カード）、モビリティ向け（燃料カード、通勤バウチャー）、インセンティブ（ギフトカード、従業員エンゲージメントプラットフォーム）、企業間決済（コーポレートペイメント）サービス（バーチャルカード）など多岐にわたります。

従業員の福利厚生と購買力を高め、企業の魅力と利便性を上げ、雇用市場と地域経済を活性化することを目指しています。エデンレッドグループの社員1.2万人は、働く世界がより安全かつ効率的で利用者にやさしい経済圏となるよう、日々の業務に取り組んでいます。世界規模の技術基盤により、2025年度の連結総売上高は30億ユーロ（約5,575億円※）に達し、過去最高益を更新しました。

エデンレッド企業ホームページ https://www.edenred.com/en (英語Webサイト)

※2025/12/30時点の為替1ユーロ=185.83円にもとづく