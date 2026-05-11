「SusHi Tech Tokyo 2026」の三井不動産ブース内特設ステージでトークセッションを開催しました

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、4月28日（火）に東京ビッグサイトで行われたSusHi Tech Tokyo 2026に参加し、三井不動産ブース内特設ステージで、当社代表の工藤がトークセッションを開催しました。

トークセッションでは三井不動産リアルティ株式会社シェアビジネス推進部の星野純一氏がモデレーターを務め、当社代表の工藤の他に、Lime株式会社、株式会社Luup、東京都環境局の皆さまが登壇しました。「シェアモビリティは、都市の『新たな交通インフラ』になり得るか」をテーマにシェアモビリティの現在地と今後のビジョンなどを議論しました。

また、OpenStreetはSusHi Tech Tokyo 2026でブース展示を行い、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」の紹介を行いました。

SusHi Tech Tokyo 2026の概要はこちら(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026032717)

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーション（ポート）の検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーション（ポート）であれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/