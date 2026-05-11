大阪市北区・此花区・住之江区と協定を締結し、公有地にHELLO CYCLINGのポートを設置

OpenStreet株式会社

OpenStreet株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：工藤 智彰、以下「OpenStreet」）は、大阪府大阪市北区、此花区、住之江区と、『シェアサイクル等公共用地でのポート共同利用検証に係る協働事業（以下、「本協定」）』を締結し、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」を活用したポート共同利用検証を2026年4月から開始したことをお知らせします。

本協定は、OpenStreetと大阪府大阪市北区、此花区、住之江区が、シェアサイクル等による市民等の移動利便性や利用普及の更なる向上が期待される公共用地でのポート共同利用の有効性・あり方を検証し、より安全で快適な利用環境を創出することを目的に実施します。また、大阪市北区・此花区・住之江区が連携して実施することで、効果的・効率的な実施と安全で快適な利用環境の創出を目指します。

■主なポート設置場所（一部抜粋）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/261_1_b2e0e78d19431874f32fee1d3f6c88ca.jpg?v=202605111151 ]

大阪市内のポート設置場所は、こちら(https://www.hellocycling.jp/station/osaka/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82)をご確認ください。

■本協定の概要（一部抜粋）

期間

令和8年4月23日（木）～令和9年3月31日（水）

役割（一部抜粋）

大阪市北区、此花区、住之江区

・公共用地でのポート共同利用に向けた検証

・本事業のためにポートを設置する公有財産の無償提供

・本事業の実施に係るポート設置に必要な許認可等の手続き

OpenStreet

・本事業の実施に係る自転車等及びポート等の整備・維持管理

・本事業の運営

■「HELLO CYCLING」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーション（ポート）の検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーション（ポート）であれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。

【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price/

HELLO CYCLINGホームページ（https://www.hellocycling.jp/）

HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp）

■OpenStreetについて

OpenStreetは、自転車活用推進法の後押しやユニークな水平分業型の地域パートナーモデルにより国内最大級のシェアサイクルプラットフォームである「HELLO CYCLING」および、スクーターや超小型EVのシェアモビリティプラットフォーム「HELLO MOBILITY」の展開を通じてラストワンマイルにおける多様な移動手段を提供し、MaaS促進を目指します。

https://www.openstreet.co.jp/