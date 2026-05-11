寺田倉庫、防音設備完備のリハーサルスタジオ「TERRADA ACT STUDIO 池上」を2026年8月1日（土）にオープン

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）は、大田区池上にリハーサルスタジオ「TERRADA ACT STUDIO 池上」を2026年8月1日（土）にオープンいたします。防音設備を完備した約245.1平方メートル （約74坪）のメインフロアは柱のない大空間になっており、演劇やミュージカル、バンドや楽器演奏などのリハーサルに最適な環境です。建物内には「TERRADAトランクルーム」および法人用小規模倉庫「TERRADAビジネスストレージ」を併設し、リハーサルから機材や小道具などの保管までワンストップでご利用いただけます。

TERRADA ACT STUDIO 池上は、東急池上線「池上駅」から徒歩8分、3駅利用可能な好立地に位置する、防音設備を完備したリハーサルスタジオです。国道1号線に面し、環状8号線からの車でのアクセスも良好で、地上階に位置しているため機材搬入を伴う利用にも最適です。幅広い用途でお使いいただける約74坪の無柱の大空間は、開放感のある環境でクリエイティビティを最大限に引き出します。また、会議室としても活用可能な専用ラウンジを併設しており、制作等の打ち合わせからリハーサルまでワンストップで行うことが可能です。

遮音性にも優れており、特に配慮が必要な直上階に対して遮音性能「D-75」、全方位の隣地に対しても「D-70」を確保しています。110dBの大音量下においても、直上階への音漏れを図書館内と同等の静音レベルまで抑える設計としており、和太鼓やバンド演奏などにも適しています。

寺田倉庫は1970年代より、東京・天王洲において美術品の保管事業を展開し、地域と連携した「アートによるまちづくり」に尽力してきました。レンタルアトリエ「TERRADA ART STUDIO」や画材ラボ「PIGMENT TOKYO」の運営を通じ、アーティストが継続的に活動できる環境づくりを進めています。

また、映像・音楽メディアの保管や舞台芸術のアーカイブ支援を通じて、長年エンターテインメントの制作現場を支えてきた知見を有しています。2019年には、リハーサルスタジオ併設の複合施設「TENNOZ Rim」を、パナソニック株式会社、三菱地所レジデンス株式会社と共同で天王洲にオープンしました。同施設のリハーサルスタジオは、舞台やダンスの稽古場として多くの表現者に活用いただいており、当社は「保管」だけでなく「創造」の場においても実績を蓄積しています。



この天王洲での知見を活かした新たな展開として、このたび大田区池上に新たな創作の場を開設いたします。制作会社や機材拠点が多く集まるこの地に本格的な制作環境を整えることで、表現者の利便性を高め、日々の創作活動をサポートしてまいります。

【施設概要】

施設名称：TERRADA ACT STUDIO 池上

所在地：〒146-0082東京都大田区池上8-4-12 池上F62ビル 1階

アクセス：東急池上線池上駅より徒歩8分

東急池上線千鳥町駅より徒歩10分

東急多摩川線武蔵新田駅より徒歩11分

開業日：2026年8月1日（土）※7月15日（水）より、プレオープン期間として先行利用を開始します

総面積：約299平方メートル （約90坪）※うちメインフロア約245.1平方メートル （約74坪）

天井高：約3.3m

営業時間：9：00～22：00

設備：電源、照明、24時間空調（個別空調）、インターネット接続、機械警備

料金：平日 155,000円/日

土・日・祝日 210,000円/日

URL：https://www.terrada.co.jp/ja/service/terrada-act-studio

同建物に併設する「TERRADAトランクルーム」と連動したキャンペーンを実施予定です。詳細は、後日公式サイトにて発表いたします。

【寺田倉庫について】

社名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設立：1950年10月

URL：https://www.terrada.co.jp

【サービスに関するお問い合わせ先】

寺田倉庫 不動産事業グループ 企画開発チーム E-MAIL：kikakukaihatsut@terrada.co.jp