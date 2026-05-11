コンビニ・スーパー・ドラッグストアなどのレシート撮影でVポイントが貯まる「なんでもレシート」を5月11日より開始！

Vポイントマーケティング株式会社

Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）は、Vポイントアプリから利用できる、レシート撮影でVポイントが貯まるサービス「レシタメ」において、2026年5月11日（月）より、特定の商品に限らず日常のお買い物レシートでVポイントが貯まる新機能「なんでもレシート」の提供を開始いたします。

本機能では、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど対象チェーンでのお買い物レシートを撮影・送信するとスタンプが貯まり、スタンプ3つでVポイント1ポイントに交換することができます。メーカーや商品カテゴリを気にせず、いつものお買い物がそのままVポイントにつながります。

レシタメサービスサイト： https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/(https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/)

「レシタメ」は、V会員の皆さまの日常に寄り添い、毎日のお買い物がより楽しく・お得になることを目指し、Vポイントアプリ（https://web.tsite.jp/app/official/tpointappli/）の新機能として2026年2月にサービスを開始いたしました。これまで、対象商品を購入したレシートを撮影・送信することで、商品ごとに設定されたVポイントが貯まる「ミッション」機能を展開してまいりました。

このたび、新たに追加された「なんでもレシート」機能では、特定の商品に限らず、コンビニやスーパー、ドラッグストアなど対象チェーン（※1）でのお買い物レシートを撮影・送信すると、1回につきスタンプが1つ貯まります。スタンプを3つ集めることでVポイント1ポイントに交換でき、商品のメーカーやカテゴリを問わず、日々のあらゆるお買い物が“なんでも”Vポイント獲得の機会となり、お客さまはこれまで以上に手軽にVポイントを貯めていただけるようになります。

※1 最新の対象チェーンは、Vポイントサイト（https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/）よりご確認ください。

「Vポイント公式Xアカウント フォロー＆リポストキャンペーン」を開催！

新機能「なんでもレシート」の提供開始を記念し、X（旧：Twitter）のVポイント公式アカウントをフォローし、該当のポストをリポストすることで、抽選で1名様にVポイント10,000ポイントが当たるキャンペーンを5月20日（水）から5月26日（火）まで開催いたします。Vポイントを楽しくお得に貯めることができる機会となっておりますので、ぜひご参加ください。

Vポイントマーケティングは、ポイントと決済が融合した「Vポイント」がお客さまにとって親しみのある「みんなのポイント」となるよう、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

「なんでもレシート」ご利用方法

対象チェーンで購入した際のレシートを、発行30日以内に「レシタメ」内の「なんでもレシート」ページから送信すると、スタンプを1つ獲得できます。スタンプを3つ集めると、Vポイント1ポイントに交換可能です。

※ 申請の有効期限は、レシート発行後から30日間です。

※ 1日の申請上限は2回（スタンプ2つ）までとなっております。

（1）Vポイントアプリから「レシタメ」にアクセス

（2）「なんでもレシート」にアクセス

（3）対象チェーンで購入したレシートを撮影

（4）レシートを送信後、1スタンプを獲得（1日2スタンプまで）

（5）スタンプが3つ貯まると、Vポイント1ポイントに交換できる

・対象チェーン（※2026年5月時点、五十音順）

コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン

スーパーマーケット

アピタ / ピアゴ、イオン / イオンスタイル、イトーヨーカドー、いなげや、オーケー、サミット、ダイエー、トライアル、バロー（SMバロー）、ピアゴ、ベルク、まいばすけっと、マックスバリュ、マルエツ、ヤオコー、ヨークベニマル、ライフ、西友、平和堂

ドラッグストア

ウエルシア、クスリのアオキ、クリエイトS・D、ココカラファイン、サンドラッグ、スギ薬局、ツルハドラッグ、ディスカウントドラッグコスモス、ドラッグセイムス、マツモトキヨシ

※ 順次拡大を予定しています。

最新の対象チェーンは、Vポイントサイト（https://t-point.tsite.jp/get/service/reshitame/）よりご確認ください。

※ レシートにチェーン名称の記載がある場合は系列店も対象に含まれますが、記載がない場合は対象外となる可能性がございます

【「レシタメ」サービス概要】

■なんでもレシート機能

・内容：対象チェーンでのお買い物レシートを撮影することで、Vポイントに交換できるスタンプが貯まる機能

・獲得スタンプ数：レシート1枚につきスタンプ1つ（1日上限2つ）

・交換レート：スタンプ3つ＝Vポイント1ポイント

・URL：https://wl.tsite.jp/ap/receipt/serviceRedirect?login=1&URL=https%3A%2F%2Fvpoint.perf.media%2Fmission%2F/eff69c31-fc7f-4d66-b352-0f6ace19c20a?openExternalBrowser=1(https://wl.tsite.jp/ap/receipt/serviceRedirect?login=1&URL=https%3A%2F%2Fvpoint.perf.media%2Fmission%2F/eff69c31-fc7f-4d66-b352-0f6ace19c20a?openExternalBrowser=1)

※ 環境によって、ログインなどが必要な場合があります。

■ミッション機能

・内容：対象商品のレシートを撮影することでVポイントが貯まる機能

・獲得ポイント数：商品によって獲得可能なVポイントは異なります。詳細は案件ページをご確認ください。

・URL：https://vpoint.perf.media/home

・ステップ：

（1）Vポイントアプリから「レシタメ」にアクセス

（2）案件一覧にアクセス

（3）対象商品の案件詳細や期間を確認

（4）対象商品を購入

（5）参加条件の内容を読み取れるようレシートを撮影

（6）レシート送信後、アンケート回答にてVポイントを獲得

【キャンペーン概要】

・キャンペーン名：Vポイント公式Xアカウント フォロー＆リポストキャンペーン

・特典：応募された方の中から抽選で1名様にVポイント10,000ptをプレゼント

・期間：2026年5月20日（水）～2026年5月26日（火）

・応募方法：

（1）Vポイント公式X（旧：Twitter）アカウント(@vpoint_official)をフォロー

（2）対象ポストをリポスト

※ ご応募にはXアカウントが必要です。

※ Vポイント公式Xアカウント（@vpoint_official）をフォローし、対象ポストをリポストすることで、この応募要項に同意の上、ご応募いただいたものとさせていただきます。

【Vポイントアプリ 概要】

（1）アプリダウンロード

・App Store： https://apps.apple.com/jp/app/t-site/id468976361

・Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ccc.Tsite

（2）Vポイントアプリ登録手順

・STEP1：Vポイントカードを用意（Vポイントカードをお持ちでない方は新規登録できます）

・STEP2：ログイン方法を選択（V会員番号を入力／Yahoo! JAPAN IDでログイン）

・STEP3：電話をかけて本人認証で登録完了（入力操作や会話の必要はありません）

（3）主な機能

・モバイルVカード（Vポイントが貯まる・使える、Vランクの確認、Vマネーの決済ができる）

・店舗検索（Vポイント提携先のお店を探すことができる）

・Vカードクーポン（Vポイントがお得に貯まるクーポンを配信）

・Vスタンプ（貯めたスタンプで豪華賞品やお得な特典に応募ができる）

・Vランク（称号に応じてさまざまな特典がもらえる）

・Vキセカエ（モバイルVカードを好きなデザインに着せかえできる）

・マイページ（保有Vポイント数やストア限定Vポイント、Vマネー残高等の確認ができる）

・各種キャンペーン情報