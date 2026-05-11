快進撃の第4号でも人気者７人がグラビア満開！グラビアムック『PARADE(パレード)』2026春号、本日5月11日小学館より発売！

表紙は沢口愛華、裏表紙は相楽伊織が飾る

「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。快進撃の第4号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動！

株式会社小学館表紙・沢口愛華（撮影／藤本和典）

表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。

そして中面でパレードを盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和、アイドルグループ＃2i2（ニーニ）の解散を経てソロでの活動を本格化させた奥ゆい、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまき、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あい、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織が裏表紙を飾りました。

巻末には、7人分のサイン入りチェキ計35枚の読者プレゼントも！

みんなのPARADE、ぐんぐん行くぞー！

■出演者プロフィール

『PARADE』2026春号 裏表紙 相楽伊織

沢口愛華【さわぐち・あいか】…… 2003年２月24日生まれ、愛知県出身。身長155cm。ミスマガジン2018グランプリを受賞。各誌の表紙を飾り、「令和のグラビアクイーン」と呼ばれる。女優としても活動し、映画やドラマにも多数出演。モータースポーツに造詣が深く、スーパ-フォーミュラ オフィシャルアンバサダーを務める。

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大西桃香【おおにし・ももか】…… 1997年9月20日生まれ、奈良県出身。身長156cm。2014年にオーディションを経て「AKB48 Team8」に加入。ストリーミングサービスSHOWROOMでの毎朝の配信で「朝5時半の女」と呼ばれる。2024年2月にAKB48を卒業。舞台『あの日はライオンが咲いていた』（2026年６月3～7日、さいたま芸術劇場）に主演する。

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古畑奈和【ふるはた・なお】…… 1996年9月15日生まれ、愛知県出身。身長160cm。2011年にSKE48第5期生として加入。AKB48の兼任メンバーも務め、2022年９月に卒業。NHK連続テレビ小説『虎に翼』出演など、俳優としても活躍。セカンド写真集『知らない私』が発売中。

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奥 ゆい【おく・ゆい】…… 1999年5月15日生まれ、奈良県出身。身長158cm。2020年結成のアイドルグループ「＃2i2（ニーニ）」の黄色担当としてデビューし、2025年12月末にグループは解散。特技はドラム、DJ、エレクトーン。ファースト写真集『ゆいゆい』が発売中。

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ちーまき …… 2005年9月27日生まれ、福井県出身。身長157cm。SNSでの下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり話題に。18歳でグラビアデビューを果たすと、各誌を席巻。ファースト写真集『ハニーバニー』が発売中。

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山田あい【やまだ・あい】…… 2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Ｉカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa～i』が発売中。

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公式Instagram：@_.yamada.aiii._(https://www.instagram.com/_.yamada.aiii._/)

相楽伊織【さがら・いおり】…… 1997年11月26日生まれ、埼玉県出身。身長164cm。2013年に乃木坂46の２期生オーディションに合格。18年にグループ卒業後はモデルや俳優として活躍し、23年にグラビアデビュー。以降、精力的にグラビア出演をつづけている。趣味はバスケ観戦。

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大西桃香 撮影／HIROKAZU古畑奈和 撮影／笠井爾示奥 ゆい 撮影／佐藤佑一ちーまき 撮影／石塚雅人山田あい 撮影／横山マサト

■今号の電子版もなんと42ページ増！

本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ、7人×6ページ＝42ページ増を電子版限定で実現。本誌と同じ税込1,980円なので、こちらもぜひチェックしてください。

■PARADEのデジタル写真集も絶好調！

デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズは、既刊19タイトルがいずれも大ヒット。今号からは7タイトルを刊行予定です。

『沢口愛華 私が知らない愛しい世界へ』『相楽伊織 毎度お邪魔します』

▲『沢口愛華 私が知らない愛しい世界へ』、『相楽伊織 毎度お邪魔します』ともに5月11日発売！

『大西桃香 120％MOMOKA！』5月18日発売

『古畑奈和 The Brightest Daylight』5月18日発売

『奥ゆい みんなの奧さん、陽気に咲きました』5月18日発売

『ちーまき このままでいいんだよ。』5月25日発売

『山田あい これでもか！』5月25日発売

■PARADE公式Ｘもフォロワー増加中！

「PARADE」公式Ｘアカウント @parade_mook(https://x.com/parade_mook) では、本誌未掲載のアザーカットや撮影時のオフショット、オリジナル動画を投稿します。ぜひフォローをお願いします。

■相楽伊織「PARADE掲載記念」オンラインサイン会を開催！

今号の裏表紙を飾った相楽伊織の、PARADE掲載記念オンラインサイン会を開催します。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も目白押し。ぜひご本人のサイン本をゲットしてください。

日時：2026年5月15日（金）19時～

URL：https://win2win-shop.com/goods/61

『PARADE（パレード）2026春号』

定価：1,980円（税込）

A4判112ページ

ISBN:978-4-09-103242-3

2026年5月11日発売 小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09103242

■提供素材（解禁画像）

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