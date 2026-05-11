数多くのゲーム・アニメ作品関連音楽を世に送り出してきた音楽レーベル「5pb.Records」が実力派アーティストを多く迎え「5pb. Music」として株式会社エムファイブにて再始動！

株式会社エムファイブ

株式会社エムファイブ（東京都千代田区 代表取締役社長：志倉千代丸）は、数多くのゲーム・アニメ作品関連音楽を世に送り出してきた音楽レーベル「5pb.Records」について、実力派アーティストを多く迎え「5pb. Music」としてリニューアル、再始動をすることを発表いたします。

■5pb. Musicとは

これまで数多くのゲーム・アニメ作品関連音楽を世に送り出してきた「5pb.Records」のヒストリーを継ぎ、経験を活用・融合しながら今回迎える実力派アーティスト陣とともに、新たな作品・音楽体験をお届けできるレーベルを目指します。

今回の発表にあわせ、「5pb. Music」の公式サイトも公開いたしました。

公式サイトではこれまでリリースした楽曲や、これからを共に歩むアーティストをご紹介しております。

「5pb. Music」サイト

https://5pb.jp/music/(https://5pb.jp/music/)



■5pb. Music関連アーティスト

彩音、Ayumu、今井麻美、ウルトラズ、キミのね、駒形友梨、立花理香、FRAM、

B-PROJECT、もえのあずき、桃井はるこ （五十音順）

▼関連アーティスト紹介ページ

https://5pb.jp/music/artist/(https://5pb.jp/music/artist/)

作品をともに作り上げていくアーティストについては、今後も様々な方にご参加いただく予定です。

作品に寄り添いながら、多くの方々に楽しんでいただける音楽作品を創作し続けますので「5pb. Music」の活動にご注目ください。

■株式会社エムファイブとは

アニメ・ゲーム・アーティスト・アイドルなどの音楽コンテンツ制作、芸能タレントのマネジメント事業、ライブイベント等の企画及び制作運営、飲食店の企画及び運営、インターネットを利用した音楽及び映像等の配信、など

エンターテインメントに関わる業務を多岐にわたり展開しています。