株式会社Next Mission、人材紹介免許を取得し、自衛隊退職者特化の人材紹介サービスを正式ローンチ

株式会社Next Mission

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株式会社Next Missionは、2026年に人材紹介免許を取得し、自衛隊退職者に特化した人材紹介サービスを正式にローンチいたしました。

当社は、「可能性」と「選択肢」を提供し、自衛官が胸を張って生きられる社会を実現することをビジョンに掲げています。自衛隊で培われた任務完遂力、規律、責任感、リーダーシップ、組織適応力を、企業の成長に活かす新たな採用支援サービスとして展開してまいります。

また、正式ローンチに先立ち、当社の取り組みは大手ネットニュースにおいても取り上げられました。記事では、自衛官退職者のセカンドキャリアにおける選択肢の課題や、当社が目指す「自衛官経験をビジネス人材として正しく評価する仕組みづくり」について紹介されています。

今後は、企業の採用課題と自衛官退職者のキャリア課題をつなぐ存在として、採用支援、キャリア支援、組織人事コンサルティング、自衛隊式研修サービスを通じ、社会に貢献してまいります。

背景

近年、多くの企業では、即戦力人材の不足、若手人材の早期離職、教育コストの増加、将来の管理職候補不足といった採用課題が深刻化しています。

一方で、自衛官は厳しい訓練や組織生活を通じて、任務を最後までやり遂げる力、報連相を徹底する姿勢、規律を守る力、チームで成果を出す力、ストレス耐性を身につけています。

しかし、退職後のキャリアにおいては、これらの経験や強みが民間企業に十分伝わらず、職種や選択肢が限定されてしまうケースも少なくありません。

Next Missionは、自衛隊経験を民間企業で伝わる言葉に翻訳し、候補者と企業の双方にとって納得度の高いマッチングを実現することを目指しています。

Next Missionのサービス概要

Next Missionは、自衛官退職者に特化した人材紹介サービスです。

企業に対しては、採用ニーズのヒアリング、求人要件の整理、候補者マッチング、面接・選考サポート、入社後フォローまでを一気通貫で支援します。

候補者に対しては、自衛隊での経験や実績を民間企業に伝わる形で整理し、キャリアの可能性を広げる支援を行います。

単なる求人紹介ではなく、自衛官が培ってきた経験を「企業で活かせる強み」として可視化し、長期的に活躍できるキャリア形成を支援する点が特徴です。

Next Missionの強み

1. 自衛隊ネットワークと求職者集客基盤

代表取締役の森崇嘉は、元陸上自衛隊陸曹長としてのバックグラウンドを持ち、自衛隊コミュニティやOBネットワークへのアクセスを活かし、自衛官退職者のセカンドキャリア支援に取り組みます。

2. 経営者ネットワークと発信力

代表取締役の安藤功一郎は、連続起業家として複数事業の立ち上げやM&Aを経験し、上場企業グループでの役員経験も有しています。また、YouTube番組「令和の虎」にも出演しており、経営者ネットワークと発信力を活かして企業側との接点を広げてまいります。

３. 人材紹介事業の実務設計力

取締役の熊谷直樹は、リクルートエージェント事業での経験を持ち、キャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーの双方を経験しています。人材紹介事業のオペレーション構築、マッチング精度の向上、企業・候補者双方の支援体制づくりを担います。

４. 元陸将クラスの顧問による専門的知見

顧問には、元陸上自衛隊陸将の川又弘道、田邉揮司良が参画しています。防衛、組織運営、危機管理、人材育成に関する知見を活かし、Next Missionの事業推進を支えます。

大手ネットニュース掲載について

正式ローンチに先立ち、Next Missionの取り組みは大手ネットニュースにて紹介されました。

記事では、自衛官退職者のキャリアにおける課題、企業側の採用難、そして自衛官が持つ任務完遂力や組織適応力が、民間企業にとって大きな可能性を持つことが取り上げられています。

当社では、今回の掲載をきっかけに、より多くの企業と自衛官退職者に対して、Next Missionの取り組みを知っていただき、自衛官経験が正しく評価される社会の実現を目指してまいります。

※下記が掲載先メディア

【楽天インフォシーク】https://news.infoseek.co.jp/article/globalnewsasia_11155/

【エキサイト】https://www.excite.co.jp/news/article/Global_news_asia_11155/

【ニコニコ】https://news.nicovideo.jp/watch/nw19252396?news_ref=media367_media367

【グローバルニュースアジア】https://globalnewsasia.com/article.php?id=11155&&country=4&&p=1#photo(https://globalnewsasia.com/article.php?id=11155&&country=4&&p=1#photo)

代表コメント

代表取締役 安藤功一郎

「企業の採用課題が深刻化する中で、自衛官が持つ責任感、規律、リーダーシップ、任務完遂力は、企業成長に大きく貢献できる力だと考えています。Next Missionは、人材紹介免許の取得を機に、自衛官退職者と企業をつなぐ新しい採用インフラをつくってまいります。」

代表取締役 森崇嘉

「自衛官は、厳しい環境の中で仲間と連携し、与えられた任務を最後までやり遂げる経験を積んでいます。その価値を民間企業に正しく伝え、退職後も胸を張って生きられるキャリアを支援したいと考えています。」

会社概要

会社名：株式会社Next Mission

設立：2026年1月

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

代表取締役：安藤功一郎、森崇嘉

URL：https://next-mission.co.jp/

事業内容：退官自衛官と企業の採用マッチング、自衛隊式研修サービスの提供、組織人事コンサルティング

許可番号：13-ユ-319531（有料職業紹介許可番号）