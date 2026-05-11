【完全匿名】不動産売却の「真の手残り」や相続税を客観視。株式会社プロスパートが4種の無料シミュレーターと「非公開ルート」を全国公開。

株式会社プロスパート

不動産テック・コンサルティング事業を展開する株式会社プロスパート（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：瀧下 修）は、不動産を所有するオーナー様や投資家に向け、会員登録不要・完全匿名で利用できる『無料・資産診断シミュレーター群（全4種）』を開発し、一般公開いたしました。同時に、提携法人と連動し、市場に出さずに売却や資産の組み換えを行う「法人直結・非公開ルート」の提供を開始いたします。

【開発の背景：厳格化する税務ルールと「感覚的な投資」の限界】

近年、不動産の相続税評価における「市場価格と評価額の乖離」を巡る議論が活発化しており、令和4年の最高裁判決以降、極端な節税目的のスキームには国税庁から「総則6項」が適用されるリスクが顕在化しています。

もはや、業者の「表面利回り」や「節税になります」という売り文句だけを信じる投資は、資産を危険に晒す行為に他なりません。不動産投資は「ビジネス」です。立地、適正賃料、減価償却、ローン金利、そして「税引き後に口座にいくら残るのか」という客観的な数字（データ）に基づいた冷徹な判断が、資産家・経営者には求められています。

そこで当社は、不動産コンサルティングの知見とシステム開発の技術を掛け合わせ、オーナー自身が誰にも知られずに現状を数値化し、正しい次の一手を打てるよう、専用のシミュレーター群を開発いたしました。

▼ 本件に関する詳細な解説コラム（プロスパート公式ブログ）

なぜ1棟収益不動産が「守り」と「攻め」を両立させるのか。総則6項のリスクと回避の極意について、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

https://prospert.jp/mansion-tax-rule/(https://prospert.jp/mansion-tax-rule/)

【無料・資産診断シミュレーター群の特長】

本ツール群は、本業が多忙な経営者や資産家の方々が、検討業務に時間を割く前の「最初の一歩」としてお使いいただけるよう、完全匿名・会員登録不要・無料でご提供しています。

1. 相続税概算シミュレーター

所有されている不動産評価額や現金の額を入力するだけで、ご自身がご家族にかかる概算の相続税額を瞬時に診断し、事前の対策に役立てることができます。

2. 【完全匿名】マジ手残りシミュレーター

「もし今売却したら、結局いくら残るのか」。1棟収益物件だけでなく、自宅や未利用地などあらゆる不動産に対応。売却価格から税金・解体費・測量費・ローン返済など、すべての支出を差し引いた「純粋な現金」を正確に予測します。

3. 【投資家向け】収益物件・リアル売却査定シミュレーター

国交省データと収益還元法から、業者に知られずにリアルな相場を算出。減価償却切れによる「デッドクロス」の危険度も判定します。

4. 【投資物件】購入シミュレーター・最適化診断

検討中物件の数値を入力するだけで、「真の手残り」と「投資回収期間」を冷徹に診断し、購入の可否を数字で判定します。

▼ 無料シミュレーターのご利用はこちら

https://prospert.jp/app/

※PC・スマートフォン両対応

【次の一手：「非公開ルート」による出口戦略の提供】

シミュレーターで現状を客観視した結果、「売却」や「資産の組み換え」が最適解となるケースは少なくありません。しかし、そこでオーナーが直面するのが「早く手放したいが、安売りはしたくない」というジレンマです。

当社では、診断結果をもとに具体的なアクションをご希望されるお客様に対し、提携法人と連携し、一般の不動産市場（ポータルサイト等）には出さない「非公開・法人直結ルート」をご用意しております。情報漏洩のリスクを防ぎつつ、条件次第では「直接買取・スピード決済」も可能とする、富裕層に特化した出口戦略を提供いたします。

株式会社プロスパートは、今後も感覚や業者の都合に流されない「数字に基づく客観的な不動産ビジネス」を支援し、皆様の資産防衛に貢献してまいります。

■ 会社概要（システム開発・コンサルティング）

会社名：株式会社プロスパート

代表者：代表取締役 瀧下 修

所在地：〒454-0981 愛知県名古屋市中川区吉津二丁目905番地

事業内容：不動産テック・システム開発、不動産コンサルティング

URL：https://prospert.jp/