そのメカニズムは、いまだ解明されていない―歯ぎしり・食いしばりの復権を問う企画展「歯を食いしばれ展」が京都・堀川御池ギャラリーで開幕

歯を食いしばれ展― ブラキシズムの復権 ―

株式会社ユキサキ

ブラキシズムを考える会（共催：E・ANY Inc.）は、2026年5月22日（金）～24日（日）の3日間、京都・堀川御池ギャラリーにて企画展「歯を食いしばれ展 ― ブラキシズムの復権 ―」を開催いたします。歯ぎしり・食いしばり（ブラキシズム）という、人類に普遍的でありながらそのメカニズムは、いまだ完全には解明されていない行為を、科学・人文知・表現を通じて問い直す本展は、入場無料でどなたでもご来場いただけます。

■ 開催概要

展覧会名：歯を食いしばれ展 ― ブラキシズムの復権 ―

会 期：2026年5月22日（金）～ 5月24日（日）

開館時間：11:00～18:00（最終日16:30まで）

入 場：無料

会 場：堀川御池ギャラリー 2FギャラリーB

住 所：〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1

主 催：ブラキシズムを考える会

共 催：E・ANY Inc.

協 力：江本歯科医院 / 株式会社ユキサキ

プロデューサー/デンタルアーティスト：江本元

アートディレクター/キュレーター：ジンノタイシ

出展作家：若園千景、藤原日登美、久保田 狐庵、山内 寄海子 他

公式サイト：https://metagenex.jp/event/kuishibare/

■ 展覧会について

「歯を食いしばれ」という言葉は、かつて覚悟や闘志を注入する儀式のように響いていました。怒りをこらえるとき、悔しさを飲み込むとき、理不尽に耐えるとき、涙を見せないと決めたとき――私たちは目に見えない圧力の中で、無意識に歯を食いしばっています。そう、眠っている時でさえも。

ブラキシズム（歯ぎしり・食いしばり）はストレスとの関連が指摘されながらも、そのメカニズムは未だ完全には解明されていません。

本展では、「食いしばる」という謎に満ちた身体行為を複数の観点で問い直します。ブラキシズムは単なる異常なのか。それとも意味を持つ行為なのか。

クラウドファンディング

なぜ、歯ぎしりは起こるの？歯んこ歯クセサリー生物咬合力ランキング違和感を食いしばれ-仕事編-違和感を食いしばれ-配偶者編-

https://cf.yukisaki.co.jp/product/kuishibare/

このクラウドファンディングの収益は2026年5/22～24にかけて行われる「歯を食いしばれ展」（主催：ブラキシズムを考える会）の運営費用として大切に使わせていただきます。

■ 主催・関連団体について

【E・ANY Inc.】

日本の歯科技工技術にレーザーとしてのキャリアを組み合わせ、モータースポーツ専用のマウスガードを開発。主に海外（ヨーロッパ）のアスリートに向けて発信する日本の会社です。

https://metagenex.jp/

【株式会社ユキサキ】

アプリケーション開発とブランディングをサポートする京都のデザインファームです。

https://yukisaki.co.jp

■ アクセス

ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。当施設には一般利用者向けの駐輪場・駐車場はございません。 【電車】京都市営地下鉄 東西線 二条城前駅 2番出口より徒歩2分 【バス】バス停「堀川御池」下車、徒歩1～3分 京都駅より：9系統/50系統 三条京阪より：15系統

■ お問い合わせ・取材窓口

株式会社ユキサキ

担当：取材窓口 E-mail：info@yukisaki.co.jp

公式サイト：https://metagenex.jp/event/kuishibare/

詳細を見る :https://metagenex.jp/kuishibare/