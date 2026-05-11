そのメカニズムは、いまだ解明されていない―歯ぎしり・食いしばりの復権を問う企画展「歯を食いしばれ展」が京都・堀川御池ギャラリーで開幕
歯を食いしばれ展― ブラキシズムの復権 ―
ブラキシズムを考える会（共催：E・ANY Inc.）は、2026年5月22日（金）～24日（日）の3日間、京都・堀川御池ギャラリーにて企画展「歯を食いしばれ展 ― ブラキシズムの復権 ―」を開催いたします。歯ぎしり・食いしばり（ブラキシズム）という、人類に普遍的でありながらそのメカニズムは、いまだ完全には解明されていない行為を、科学・人文知・表現を通じて問い直す本展は、入場無料でどなたでもご来場いただけます。
■ 開催概要
展覧会名：歯を食いしばれ展 ― ブラキシズムの復権 ―
会 期：2026年5月22日（金）～ 5月24日（日）
開館時間：11:00～18:00（最終日16:30まで）
入 場：無料
会 場：堀川御池ギャラリー 2FギャラリーB
住 所：〒604-0052 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1
主 催：ブラキシズムを考える会
共 催：E・ANY Inc.
協 力：江本歯科医院 / 株式会社ユキサキ
プロデューサー/デンタルアーティスト：江本元
アートディレクター/キュレーター：ジンノタイシ
出展作家：若園千景、藤原日登美、久保田 狐庵、山内 寄海子 他
公式サイト：https://metagenex.jp/event/kuishibare/
■ 展覧会について
「歯を食いしばれ」という言葉は、かつて覚悟や闘志を注入する儀式のように響いていました。怒りをこらえるとき、悔しさを飲み込むとき、理不尽に耐えるとき、涙を見せないと決めたとき――私たちは目に見えない圧力の中で、無意識に歯を食いしばっています。そう、眠っている時でさえも。
ブラキシズム（歯ぎしり・食いしばり）はストレスとの関連が指摘されながらも、そのメカニズムは未だ完全には解明されていません。
本展では、「食いしばる」という謎に満ちた身体行為を複数の観点で問い直します。ブラキシズムは単なる異常なのか。それとも意味を持つ行為なのか。
なぜ、歯ぎしりは起こるの？
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クラウドファンディング
https://cf.yukisaki.co.jp/product/kuishibare/
このクラウドファンディングの収益は2026年5/22～24にかけて行われる「歯を食いしばれ展」（主催：ブラキシズムを考える会）の運営費用として大切に使わせていただきます。
■ 主催・関連団体について
【E・ANY Inc.】
日本の歯科技工技術にレーザーとしてのキャリアを組み合わせ、モータースポーツ専用のマウスガードを開発。主に海外（ヨーロッパ）のアスリートに向けて発信する日本の会社です。
https://metagenex.jp/
【株式会社ユキサキ】
アプリケーション開発とブランディングをサポートする京都のデザインファームです。
https://yukisaki.co.jp
■ アクセス
ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。当施設には一般利用者向けの駐輪場・駐車場はございません。 【電車】京都市営地下鉄 東西線 二条城前駅 2番出口より徒歩2分 【バス】バス停「堀川御池」下車、徒歩1～3分 京都駅より：9系統/50系統 三条京阪より：15系統
■ お問い合わせ・取材窓口
株式会社ユキサキ
担当：取材窓口 E-mail：info@yukisaki.co.jp
公式サイト：https://metagenex.jp/event/kuishibare/
詳細を見る :
https://metagenex.jp/kuishibare/