シェアードリサーチ、機関投資家とのIRコミュニケーションツール「 IR One（現：SR One）」の無料提供受付を5月11日より開始！

株式会社シェアードリサーチ

国内外の機関投資家向けに日本の上場企業のリサーチカバレッジレポート（企業徹底分析レポート）を作成・提供している株式会社シェアードリサーチ(https://sharedresearch.jp/ja)（本社：東京都千代田区、代表取締役：ジュラヴリョフ・オレグ、以下 シェアードリサーチ）は、投資家とのコミュニケーションを効率化し、戦略的なエンゲージメントを実現するツール「IR One（現：SR One）(https://sharedresearch.jp/en/sr-one)※」を2026年6月1日より無料で提供します。なお、申し込みの受付は5月11日より開始します。

※6月1日から「SR One」から「IR One」へ名称が変更になるため、問い合わせページは5月末日まで「SR One」表記となります。

開発背景

海外投資家による日本企業への投資機運が高まっている昨今、上場企業は、積極的に株主や投資家と関係を構築し、企業価値の向上に取り組むことが求められています。

投資家に対して細やかな対応が必要な一方で、企業は人手不足や業務の属人化、情報発信の最適化など様々な課題を抱えており、少ないリソースの中で戦略的に投資家とのエンゲージメントを高めるためには、DX化による業務の効率化が不可欠です。

そこで当社は、培ってきたスポンサードリサーチを中心としたIR支援の知見を活かし、投資家との円滑なコミュニケーションを図るためのツール「SR One」を2024年に開発しました。

これまでは、顧客を中心に限られた企業へのみ提供しつつ、2年の間改修を重ねてユーザビリティを高めてきました。この度、多くの企業の皆様へ利用いただける環境になったため、名称を「IR One」へ変更し、広く提供を開始します。

「IR One（現：SR One）」について

2025年、上場企業が機関投資家から取材を受ける加重平均は127.7件（1年間）にものぼり、1件につき「取材目的の確認」や「日程調整」「資料の準備」「取材内容の記録」「投資家の情報管理」など複数のタスクが発生し、日々対応に追われています。

※出典：一般社団法人IR協議会 2025 年「IR 活動の実態調査」(https://www.jira.or.jp/download/survey/202506_newsrelease.pdf)

当社が開発した「IR One（現：SR One）」を利用することで、取材の日程調整からミーティングの情報管理、投資家CRMまでの煩雑になりがちな投資家とのコミュニケーションを一元管理でき、可視化と効率化を実現できます。無料で利用できる上、導入後は定着化まで責任を持って伴走します。

【IR One（現：SR One）への申し込み・問い合わせ先】

2026年5月11日より受付を開始し、6月1日より利用いただけます。

6月1日よりサービス名が「IR One」へ変更になるため、5月末日まで下記の問い合わせページは「SR One」の表記となります。

お問い合わせ・資料ダウンロード：

https://go.sharedresearch.jp/l/1090963/2025-06-27/274396i(https://go.sharedresearch.jp/l/1090963/2025-06-27/274396i)

メール：ir-one@sharedresearch.jp

利用することで得られるメリット

- 業務効率化・作業工数短縮・日程調整をカレンダー上で直感的により短い時間で行うことができる・機関投資家との面談に関する重複した情報の入力が不要になる- 可視化と標準化 ・日程調整の対応状況を可視化できる（対応漏れを防ぐ効果あり)・属人的になりがちな業務を標準化することで、休暇や異動時にもスムーズに対応- データの活用と戦略的な投資家エンゲージメントの実現・機関投資家との接触状況を活用しやすい形で一元的に管理・蓄積できる・戦略的な投資家エンゲージメントが可能になる

【主な機能】

・ミーティング日程調整

・機関投資家面談記録の管理

・社内カレンダーへの登録

・日程調整の対応状況可視化

・機関投資家毎の接触履歴の確認（機関投資家CRM）

・機関投資家コンタクトリストの管理

・報告用データ集計

【利用料金】無料

導入企業のコメント

ユニオンツール株式会社

総合企画部企画課 松崎 恵美様、藤本 葉子様

2023年からの生成AIの急速な普及とインフラ投資の拡大で当社の業績が急激に拡大するのに伴い、関心を持っていただく投資家の数が増え、取材の問い合わせの件数が2025年に229件になりました。2023年から2024年で約2倍、2025年で約3倍の増加です。

「IR One（現：SR One）」では、当社で設定した日程の枠内で、投資家が空き状況を確認して第三希望まで日程を設定できるので、何度もやり取りをする必要がなくなり、日程調整にかかる時間を大幅に短縮できます。

さらに、日程調整に関するIR業務の属人化を解消することもできました。

サポート体制も、電話で問い合わせると素早く回答してくれて、とても助かっています。



ユニオンツール株式会社のインタビュー全文はこちら(https://note.com/shared_research/n/n4e5a434cde22)へ

シェアードリサーチについて

世界の投資家に企業の本質を伝えるリサーチ会社です。

シェアードリサーチは国内外の金融機関で、日本株の調査・運用に携わってきたスタッフによるスポンサード・リサーチ『リサーチカバレッジ』を提供しています。

機関投資家向けにつくられた「企業徹底分析レポート」は130カ国6,000を超える機関投資家のほか、多くの個人投資家にも活用されています。スポンサー企業を対象とした徹底的な分析情報を広く投資家に共有することで投資家の企業理解促進、企業IRの効率化に貢献します。



会社名：株式会社シェアードリサーチ／Shared Research Inc.

本社所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目6-10 Daiwa猿楽町ビル1階

電話番号：03-5834-8371

URL：https://sharedresearch.jp

設立日：2009年2月25日

資本金：5,055万円

代表取締役会長：ジュラヴリョフ・オレグ



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社シェアードリサーチ

メール: info@sharedresearch.jp

電話番号: 03-5834-8371









