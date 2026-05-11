プロデリア・パートナーズ、日本初※のPMM専門カンファレンス「PMM JAPAN CONFERENCE #1」を2026年7月13日に開催。本日より申込受付開始

プロデリア・パートナーズ株式会社

PMM専門コンサルティングファームのプロデリア・パートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：吉澤和之、以下「当社」）は、日本初※のPMM（Product Marketing Manager）専門カンファレンス「PMM JAPAN CONFERENCE #1」を2026年7月13日（月）に東京ポートシティ竹芝ポートホールにて開催します。500名規模・完全オフラインで行われる本カンファレンスは、「あなたの次のキャリアは、PMMかもしれない。」をテーマに、越境型キャリアとしてのPMMの認知拡大と、次世代PMM人材の育成を目的としています。

開催概要

開催の背景

PMM JAPAN CONFERENCE #1[表: https://prtimes.jp/data/corp/177409/table/8_1_ad54df5e73a2b405117f11d412b7e5e3.jpg?v=202605111051 ]

プロダクトと市場をつなぐ専門家、PMM（プロダクトマーケティングマネージャー）。戦略を描き、言葉を武器に、プロダクト・マーケティング・営業組織の境界を越えて事業の成長を牽引するこの職種は、SaaS市場の競争激化とGTM戦略の高度化に伴い、その重要性を急速に増しています。

しかし日本では、こうした職種の壁を越えて価値を届ける越境型人材が、まだ圧倒的に足りていません。マーケター、カスタマーサクセス、営業、PM、エンジニア、事業企画--職種を問わず「製品の価値を、正しく市場に届けたい」と感じているビジネスパーソンは数多く存在するにもかかわらず、PMMという職種自体の認知も、キャリアパスも、日本ではいまだ確立されていないのが現状です。

当社が運営するPMM JAPAN COMMUNITYは、設立からわずか8ヶ月で300名超が入会。毎回満席となるオフライン勉強会を継続し、申込者の70%以上が実際に来場するという高い熱量を維持してきました。こうした手応えを受け、「PMMという越境型キャリアの第一歩を踏み出す場所」を旗印に、日本初※のPMM専門カンファレンスの開催を決定しました。

プログラムの概要

本カンファレンスは、キーノート・ケーススタディ・パネルディスカッションなど豊富なアジェンダで構成されます。PMM組織の立ち上げ、GTM設計、ローンチ戦略など、現場からの実践知を学ぶセッションを多数設けます。クロージングには、脳科学者・茂木健一郎氏による特別講演「AI時代の『人間力』--越境人材はどう生きるか」を予定しています。PMM責任者・PMM実務者をはじめ、マーケティング・セールス・カスタマーサクセス・PdMなど、多様な職種が一堂に会し、PMMというキャリアの現在と未来を議論します。



参加申込み・詳細プログラムはこちら

https://pmmjapanconference2026.prodelia.co.jp

代表コメント

自分がPMMを目指せるとは思っていなかった、という方が実は多くいます。しかし現場のリアルな事例に触れると、「自分がやってきたことはPMMだった」と気づく瞬間が必ず訪れます。本カンファレンスでは、さまざまなバックグラウンドを持つPMMのリアルなキャリアと実践知を学べるプログラムを用意しています。「次のキャリアをどう描くか」を考えるすべてのビジネスパーソンに、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。

プロデリア・パートナーズ株式会社 代表取締役社長 CEO 吉澤和之

プロデリア・パートナーズ株式会社について

「プロダクトを市場で勝たせる」をミッションに、PMM人材の育成・組織支援・コミュニティ運営を行うPMM専門ファーム。独自開発のPMMフレームワーク「PMM Operating System(TM)」を軸に、スタートアップからエンタープライズ企業まで幅広い企業のPMM業務に伴走支援を提供。また、Prodelia Academy(TM)を通じた教育事業およびPMM JAPAN COMMUNITYの運営も展開しています。

日本初の表記について

※「PMM（Product Marketing Manager）を専門テーマとした単独カンファレンス」として、当社が国内開催実績を独自調査した結果、同種イベントの前例は確認されていません（2026年5月10日時点・当社調べ）。

■ 本件に関するお問い合わせ

プロデリア・パートナーズ株式会社

広報担当

Email：info@prodelia.co.jp

URL：https://prodelia.co.jp