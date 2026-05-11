NEXSTがmonoAI technologyと業務提携し、VR LIVE視聴アプリ「Xmersive」およびデジタルフォトカードアプリ「PhotoEX」をローンチ

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：宇都宮貴子、以下「当社」）は、東証グロース市場上場のmonoAI technology株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：本城 嘉太郎 、証券コード：5240、以下「monoAI technology」）と業務提携し、VR LIVE視聴アプリ「Xmersive（エックスマーシブ）」およびデジタルフォトカードコレクションアプリ「PhotoEX（フォトエックス）」を共同展開いたしました。

本取り組みは、当社が推進するVR・AI・Web3を融合した次世代エンターテインメント基盤『NEXST』構想の中核プロジェクトとして、リアルとデジタルを高度に融合した新たなファン体験の創出を目的としています。

開発の背景と目的

エンターテインメント市場においては、オンライン化・グローバル化の進展に加え、没入型体験への需要が急速に高まっています。当社はこれまで、テクノロジーを軸に新たな体験価値の創出を目指し、VR・XR・デジタルコンテンツ領域におけるサービス開発を推進してまいりました。

このたび、メタバースおよびXR分野で豊富な実績と大規模同時接続技術を有するmonoAI technologyとの業務提携により、没入型ライブ体験とデジタルコレクションを融合した新たなエンターテインメントモデルを実現しました。

monoAI technologyは、システム基盤からアプリケーション開発、インフラ構築までを一貫して担い、大規模アクセス環境においても安定したユーザー体験を提供する体制を構築しています。

VRライブ視聴アプリ「Xmersive」

「Xmersive」は、従来のライブ視聴の枠を超えた没入型VRライブ体験を提供するアプリケーションです。実在するアーティストが“その場にいる”かのような臨場感を、180度の高解像度VR映像により実現。自宅にいながら、ライブ会場の最前列にいるかのような体験を提供します。

主な特徴：

- 高い没入感：アーティストと対面しているかのような体験により、至近距離でパフォーマンスを体感- 高品質VR映像：Meta QuestなどのVRデバイスに対応し、180度の高解像度映像で臨場感を再現- マルチプラットフォーム対応：VRデバイスおよびスマートフォンに対応し、幅広い環境で利用可能

本アプリの第一弾コンテンツとして、グローバルガールズグループ「UNIS（ユニス）」(https://x.com/UNIS_offcl)とコラボレーションしたVRコンテンツ（Meta Quest版）を、2026年4月8日（水）にローンチいたしました。

なお、スマートフォン版（iOS / Android )は、2026年5月13日（水）にローンチ予定です。

Meta Quest版およびスマートフォン版のいずれにおいても、ライブ会場の最前列にいるかのような臨場感あふれる体験をお楽しみいただけます。



「Xmersive:UNIS」

■配信地域

グローバル（App Store / Google Play Store / Meta Quest Storeの配信対象国に準ずる）

■推奨環境

MetaQuest : 3 / 3s

動作保証OSバージョン： iOS 12／Android 9

動作保証端末： iPhone SE2／CPU：Snapdragon 835 メモリ：RAM 4GB

推奨OSバージョン： iOS 15／Android 10

推奨端末： iPhone 13／CPU：Snapdragon 870 メモリ：RAM 8GB

■対応言語：英語・日本語・韓国語

「 Xmersive:UNIS」Meta Quest版アプリダウンロードはこちらから

Meta Quest：https://www.meta.com/ja-jp/experiences/nexst-xmersive/24745267431805007/

「Xmersive:UNIS」スマートフォン版アプリダウンロードはこちらから（2026年5月13日より提供開始）

App Store ( iOS):https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177

Google Play Store ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive



Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/

Xmersive公式X：https://x.com/NEXST_ ENT

デジタルフォトカードアプリ「PhotoEX」

デジタルフォトカードコレクションアプリ「PhotoEX」は、「Xmersive」のライブコンテンツを購入したユーザーに対し配布されるデジタルフォトカードをコレクションとして楽しめるスマートフォンアプリです。ライブ購入に応じてフォトカードを獲得でき、アプリ内で管理・閲覧が可能。ライブ視聴後もカードを集めて楽しめる仕組みにより、体験の余韻を長く味わえるだけでなく、ファンとアーティストのつながりを深める新しい価値を提供します。ライブの感動を“思い出”として手元に残し、継続的に楽しめる体験へと拡張します。



主な機能：

- フォトカードの獲得：ライブコンテンツ購入に応じて限定デジタルフォトカードを付与- コレクション管理：取得したフォトカードの閲覧・管理が可能- 体験価値の拡張：ライブ視聴後も楽しめる継続的な体験を提供し、ファンとアーティストの関係性を強化

「PhotoEX」アプリダウンロードはこちらから（2026年5月13日より提供開始）

App Store （iOS）：https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex

今後の展開

当社は、monoAI technologyとの連携をさらに強化し、VR・XR技術を核とした次世代エンターテインメントプラットフォームの構築を推進してまいります。ライブ体験、デジタルコンテンツ、コミュニティ、コマースを融合した新たな価値創出を通じて、グローバル市場における「NEXST」ブランドの確立を目指します。

今後も、テクノロジーとエンターテインメントの融合により、世界中のユーザーにこれまでにない体験を提供してまいります。

会社概要

【NEXST株式会社】

所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号3階

代表者： 代表取締役：宇都宮 貴子

設立日：2024年1月

会社HP: https://nexst.inc/

【monoAI technology株式会社】

所在地： 東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F

代表者：代表取締役社長 本城 嘉太郎

設立日：2013年1月

会社HP：https://monoai.co.jp/

XR CLOUD：https://xrcloud.jp/

メタバース相談室：https://xrcloud.jp/blog/

NEXSTについて

NEXT株式会社は、Web3・AI・VRをはじめとする先端テクノロジーを統合した次世代エンターテインメントプラットフォーム「NEXST」の開発・提供を行っています。中核プロジェクト『NEXST VR LIVE』では、高度な没入型VR技術を基盤に、従来のライブ体験の概念を拡張し、ファンとアーティストをシームレスかつ双方向につなぐデジタルエコシステムを構築しています。これらの独自技術基盤を通じて、次世代エンターテインメントの実現と持続的な進化を推進しています。

公式HP: https://nexst.inc/

公式Xアカウント: https://x.com/NEXST_AI

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/nexst_official

公式Discordチャンネル: https://discord.com/invite/nexst

Medium: https://medium.com/@sns.nexst

第一弾コラボレーションアーティスト「UNIS（ユニス）」について

UNIS（ユニス）は、SBSのサバイバルオーディション番組『UNIVERSE TICKET』（通称：ユニチケ）から誕生した、8人組の韓国ガールズグループです。2024年3月27日に1stミニアルバム『WE UNIS』でデビュー後、同年8月には1stシングルアルバム『CURIOUS』をリリース、さらに2025年には『SWICY』を発表するなど、積極的に活動を続けており、デビュー以来、様々な音楽番組やイベントを通じてグローバルに活躍しています。



UNIS 公式チャンネル

公式X：https://x.com/UNIS_offcl

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/unis_offcl/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@unis_offcl