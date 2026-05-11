セールスプロセス株式会社

セールスプロセス株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：梶田洋平）は、当社が提供するBtoB商談獲得サービス「AIアポ」について、特許庁より商標登録の査定を受け、正式に登録が完了したことをお知らせいたします。




【商標登録の概要】


商標名称：AIアポ（文字商標）


商標登録番号：第7039317号


出願日：令和7年11月5日


登録日：令和8年4月23日


指定区分：第35類




【AIアポについて】


　「AIアポ」は、BtoB企業向けに特化したメール活用型の商談獲得支援サービスです。


絞り込んだターゲット企業リストに対して、AIが1社ごとにカスタマイズしたセールスレターを生成・配信することで、質の高い商談獲得を実現します。


2024年10月のリリース以来、映像制作会社・出版関連企業・有形商材を扱う企業など、多岐にわたる業種のお客様にご活用いただいています。


サービス詳細：https://ai-apo.com/




【代表取締役コメント】


　「AIアポ」という名称は、リリース当初からサービスの本質を端的に表すブランドとして大切にしてきた言葉です。


今回の商標登録により、このブランドを公式に保護できたことを大変うれしく思います。


今後もBtoB企業の営業力向上に貢献できるよう、サービスの改善・拡充を続けてまいります。




【会社概要】


会社名：セールスプロセス株式会社


所在地：〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階


代表者：梶田洋平


URL：https://salesprocess.co.jp/




【本件に関するお問い合わせ先】


セールスプロセス株式会社　広報担当


Email：info@salesprocess.co.jp