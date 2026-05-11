BtoB商談獲得サービス「AIアポ」の商標登録完了のお知らせ
セールスプロセス株式会社
セールスプロセス株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：梶田洋平）は、当社が提供するBtoB商談獲得サービス「AIアポ」について、特許庁より商標登録の査定を受け、正式に登録が完了したことをお知らせいたします。
【商標登録の概要】
商標名称：AIアポ（文字商標）
商標登録番号：第7039317号
出願日：令和7年11月5日
登録日：令和8年4月23日
指定区分：第35類
【AIアポについて】
「AIアポ」は、BtoB企業向けに特化したメール活用型の商談獲得支援サービスです。
絞り込んだターゲット企業リストに対して、AIが1社ごとにカスタマイズしたセールスレターを生成・配信することで、質の高い商談獲得を実現します。
2024年10月のリリース以来、映像制作会社・出版関連企業・有形商材を扱う企業など、多岐にわたる業種のお客様にご活用いただいています。
サービス詳細：https://ai-apo.com/
【代表取締役コメント】
「AIアポ」という名称は、リリース当初からサービスの本質を端的に表すブランドとして大切にしてきた言葉です。
今回の商標登録により、このブランドを公式に保護できたことを大変うれしく思います。
今後もBtoB企業の営業力向上に貢献できるよう、サービスの改善・拡充を続けてまいります。
【会社概要】
会社名：セールスプロセス株式会社
所在地：〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
代表者：梶田洋平
URL：https://salesprocess.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
セールスプロセス株式会社 広報担当
Email：info@salesprocess.co.jp