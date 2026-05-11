プロジェクトの遅延・人手不足・緊急対応に外部PMを必要な期間だけ活用「ピンポイントPM」支援を強化　日本プロジェクトソリューションズ株式会社

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、企業のプロジェクト現場で発生する遅延、人手不足、緊急対応、関係者調整などの課題に対し、外部のプロジェクトマネジメント人材を必要な期間だけ活用できる「ピンポイントPM（プロジェクトマネジメント）」での実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)を強化します。

「ピンポイントPM（プロジェクトマネジメント）」は、長期契約や大規模体制を前提とせず、短期・緊急・即戦力でプロジェクトを支援する日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)のプロジェクトマネジメント実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)です。

プロジェクトが止まりそうな時、担当者が不足している時、部門間調整が進まない時、納期が迫っている時など、企業が“今すぐ誰かに入ってほしい”と感じる場面で、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)のプロジェクトマネジメント人材が現場に入り、課題整理、進行管理、関係者調整、タスク管理、会議運営などを支援します。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、「まずは相談だけしたい」「短期間だけPMに入ってほしい」「急ぎで状況を整理したい」といった段階から相談を受け付けています。

「プロジェクトマネジメント支援は、長期・大規模・高額」という固定観念を変える 日本プロジェクトソリューションズ株式会社

一般的に、プロジェクトマネジメント支援というと、ITシステム開発や大規模プロジェクト向けのサービス、長期契約を前提としたコンサルティング、高額な外部支援といったイメージを持たれることがあります。しかし、実際のビジネス現場では、より身近で切実なプロジェクト課題が日常的に発生しています。たとえば、次のようなケースです。

■ 急に担当者が退職・異動し、プロジェクトの推進役が不在になった

■ 納期が迫っているが、タスクや責任範囲が整理されていない

■ 複数部門が関わる案件で、調整が進まず停滞している

■ 新規事業や業務改善を進めたいが、社内に推進できる人材がいない

■ トラブル対応や炎上案件で、第三者のPMが必要になった

■ 正社員を採用するほどではないが、一定期間だけ専門人材が必要

こうした課題に対し、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は「必要な時に、必要な期間だけ、外部PMを活用する」という新しい選択肢として、「ピンポイントPM」を活用した実行支援を提案します。

「ピンポイントPM」とは

「ピンポイントPM」とは、プロジェクトの遅延、人手不足、緊急対応、関係者調整などの課題に対し、必要な時に、必要な期間だけ、プロジェクトマネジメントの専門人材を活用できる実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)サービスです。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の「ピンポイントPM」は、単なる助言やレポート作成にとどまらず、現場に入り、プロジェクトを前に進めるための実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)を行うことを特徴としています。

主な支援内容は以下の通りです。

■ プロジェクト状況の整理

■ 課題・リスクの洗い出し

■ タスク・スケジュールの再設計

■ 会議体の設計・運営

■ 関係者間の調整

■ 進捗管理・課題管理

■ 資料作成・報告支援

■ プロジェクトの立て直し支援

■ 推進役不在時のPM代行・補完

「短期・緊急・即戦力」で支援する、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)のピンポイントPM

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の「ピンポイントPM」実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)は、特に以下の3つの特徴を持っています。

短期対応

数週間から数か月など、必要な期間に応じた実行支援が可能です。長期契約を前提とせず、立て直し期間のみ、繁忙期のみ、特定フェーズのみといった柔軟な活用ができます。

緊急対応

プロジェクトの遅延、担当者不在、トラブル発生、納期直前の混乱など、急な課題にも対応します。まずは現状を整理し、何から着手すべきかを明確にすることで、プロジェクトの停滞を防ぎます。

即戦力対応

プロジェクトマネジメントの専門人材が、現場の状況を把握しながら、進行管理、関係者調整、タスク整理、会議運営などの実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)を行い、社内メンバーだけでは手が回らない領域を補完し、プロジェクトを前に進めます。

IT領域に限らず、さまざまなビジネスプロジェクトに対応

プロジェクトマネジメントは、ITシステム開発だけに必要なものではありません。新規事業、マーケティング施策、業務改善、採用活動、研修開発、イベント運営、製品開発、組織横断型施策など、複数の関係者が関わり、期限や成果物がある取り組みには、プロジェクトマネジメントの考え方が有効です。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、さまざまなビジネスプロジェクトのニーズに対して、プロジェクトマネジメントの専門性を活かした実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)を提供します。

こんな企業におすすめです

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の「ピンポイントPM」実行支援は、次のような課題を抱える企業に適しています。

■ プロジェクトが遅延している

■ 社内の人手が足りない

■ プロジェクトの推進役が不在になっている

■ 部門間調整がうまく進んでいない

■ 納期が迫っているが、タスクが整理されていない

■ 外部コンサルではなく、実務を進める人材がほしい

■ 正社員採用ではなく、必要な期間だけ外部人材を活用したい

■ まずはプロジェクトの状況を相談したい

「大きな案件ではないから相談しにくい」「長期契約になるのではないか」「費用が高くなりそう」といった段階でも、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では状況に応じた支援方法を検討します。

代表コメント

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/) 代表取締役社長 伊藤大輔

「プロジェクトマネジメント支援というと、長期契約や大規模案件を想像される方も多いかもしれません。しかし実際の現場では、短期間だけPMが必要になる場面や、急なトラブルに対して外部の力を借りたい場面が数多くあります。日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントをもっと身近に、もっと活用しやすいものにしていきたいと考えています。『ピンポイントPM』を通じて、企業が困った時にすぐ相談でき、必要な期間だけ専門人材を活用できる新しい選択肢を提供してまいります。」

課題に応じて選べる2つのプロジェクト実行支援サービス

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、プロジェクトの実行支援に関するサービスとして、主に以下の2種類をご提供しています。いずれのサービスも、業務委託や派遣など、お客様のご要望に応じた幅広い契約形態でのご支援が可能です。プロジェクトの全期間はもちろん、一部期間のみなど、必要なタイミングでPM・PMOの専門人材をご活用いただけるアウトソーシングサービスです。

■ プロジェクト実行支援サービス(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)

お客様のプロジェクト管理業務に対し、当社のPM専門人材がプロジェクトメンバーの一員として参画し、実務レベルで直接支援します。プロジェクト管理人材の不足解消や、プロジェクト推進体制の強化にご活用いただけるサービスです。

■ PMO支援サービス(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-csl7)

お客様のプロジェクトマネジャーに対し、当社のPMO専門人材が伴走しながら、進捗管理、課題管理、会議運営、資料作成などの業務を支援します。プロジェクトマネジャーの業務過多の解消や、負担軽減、管理品質の向上にご活用いただけるサービスです。

相談受付について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、プロジェクトの遅延、人手不足、緊急対応、関係者調整などに関する相談を受け付けています。

「外部PMを入れるべきかわからない」

「どの程度の支援が必要かわからない」

「まずは現状を整理したい」

「急ぎでプロジェクトを立て直したい」

といった段階でも、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

お問い合わせフォーム：https://www.japan-project-solutions.com/contact

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)について

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、教育研修(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)、資格取得支援(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)、PMO支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-csl7)、実行支援(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)などを通じ、企業や組織の実行力向上を支援しています。理論だけでなく、現場で成果につながる実践知の提供を通じて、プロジェクトの成功と組織の成長に貢献しています。

◼️ 会社概要

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、2013年2月設立の、プロジェクトマネジメントに特化した専門会社です。東京都中央区に本社を置き、PM・PMO実行支援、プロジェクトマネジメント教育研修、資格取得支援、出版・教材開発などを通じて、社会の課題解決と価値創造に貢献しています。

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.jpsol.co.jp/)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・PMP(R)資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/official-35hour-course/eco2026/)

・プロシアコンサルティング(https://www.proxia-consulting.com/)

・JPSビジネスカレッジ(https://www.proxia-consulting.com/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。