「Able Carry」、今年もGREENROOM FESTIVAL 2026に大型出展

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香港発のバックパックブランド「Able Carry（エイブルキャリー）」は、2026年5月23日（土）～24日（日）に横浜赤レンガ倉庫にて開催される GREENROOM FESTIVAL 2026 に今年も出展いたします。

今年のGREENROOM FESTIVALのテーマ「Save the Ocean」に呼応し、Able Carryブースでは、新色「Slate Green（スレートグリーン）」を含むフルラインナップの展示に加え、人気モデル「Core Sling」「Core Sling Mini」の体験展示を実施。さらに、コンテナ型ブースへとスケールアップし、ARアート展示やライブシルクスクリーン体験、チャリティー施策など、来場者参加型のコンテンツを多数展開します。

新色「Slate Green」登場

人気モデル「Daily Backpack」シリーズより、新色「Slate Green」が登場。

Able Carry独自の「A-Frame（Aフレーム）」構造による快適な背負い心地はそのままに、収納力とクッション性をさらに向上。日常使いからアウトドア・トラベルシーンまで幅広く対応します。

「Core Sling」「Core Sling Mini」も展示

「Core Sling（2.5L）」および「Core Sling Mini（1.5L）」は、アコーディオン構造による柔軟な収納設計と、ストレッチ素材を採用した外ポケットにより、快適なアクセス性を実現した人気モデルです。

取り外し可能なストラップを採用し、シーンに応じた多様な使い方が可能です。

来場者向けコンテンツ

■ ガチャチャレンジ

Able Carry公式Instagramのフォローおよび投稿シェアで、人気商品や限定アイテムが当たるガチャチャレンジを実施します。

■ ARアートインスタレーション

アーティスト 松丸三枝子 による作品をブース内に展示。スマートフォンを通じて空間がデジタル上で変化するAR体験を提供します。

■ シルクスクリーンワークショップ

「Silkscreen Studio 神港荘」とのコラボレーションにより、来場者自身が参加できるライブシルクスクリーン体験を実施します。

海洋保全チャリティー企画を実施

Able Carryは、海洋保全活動を行う Ocean Wildlife Society と連携し、チャリティー施策を実施します。

「Donate & Print」企画では、OWSへ2,000円以上寄付いただいた方へオリジナルコラボTシャツを進呈。さらに、その場でシルクスクリーン制作にも参加できる特別な体験を提供します。

Able Carryユーザー限定特典

Able Carryのバッグを着用してブースへ来場された方へ、限定ギフトをご用意しています。

自然・音楽・アート・ファッションが交差するGREENROOM FESTIVALの空間で、Able Carryが提案する新しい“身軽さ”と“地球への思いやり”をぜひご体感ください。

■＜Able Carry（エイブルキャリー）について＞

Able Carryは、「あなたの1日をより豊かにする、最高のデイリーバッグ」をコンセプトにした香港発のバッグブランドです。

独自開発の「A-Frame（Aフレーム）」構造により、荷重を分散し、快適な背負い心地を実現。収納性・耐久性・撥水性と、ミニマルで洗練されたデザインを兼ね備えた、“無重力バックパック”としてSNSやクリエイターを中心に注目を集めています。

Official HP ： https://ablecarry.jp/

Instagram ： Able Carry(@ablecarry(https://www.instagram.com/ablecarry/))

日本公式 エイブルキャリー/ Able Carry(@ablecarry.jp(https://www.instagram.com/ablecarry.jp/))