ながらスマホによる事故防止へ。ながらスマホ抑止アプリ「monap(TM)」を提供するブレイブロジスが「運輸安全・物流DX EXPO 2026」 に出展

株式会社BRAVELOGIS

テクノロジーで物流現場の「安全」と「効率化」を実現する株式会社BRAVELOGIS（ブレイブロジス、本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下：当社）は、2026年5月27日（水）～29日（金）に東京ビックサイトで開催される「運輸安全・物流DX EXPO 2026 」に出展いたします。

あわせて、5月29日 (金) 15:10 ～15:30 セミナー会場Dにて、「ながら運転は指導で防げない」をテーマに、運転中のスマートフォン操作を“物理的に制限”する新たな安全対策について解説するセミナーも開催します。ながらスマホ抑止アプリ「monap(TM)（モナップ）」を活用した企業における実践的な事故防止策をご紹介いたします。



来場者事前登録はこちら【無料】 :https://prd.event-lab.jp/wj2026/registration/visitor/form/TLDX?l=japanese

■出展背景

近年、スマートフォンの業務での利用拡大に伴い、「ながらスマホ」による交通事故やヒヤリハットが社会課題となっています。多くの企業では安全講習やドライブレコーダーの導入などの対策を講じていますが、これらは一定の効果がある一方で、ドライバー個人の「意識」や「事後対応」に頼らざるを得ず、事故が起きる前にスマートフォン操作を抑止する仕組みづくりが求められています。

こうした背景を受け、当社は「事故の未然防止」と「安全意識の向上」に寄与するソリューションとして「monap(TM)」を提供しています。当社ブース（小間番号39）では、実際の操作体験を通じて、ながらスマホを防ぐ仕組みをご体験いただけます。

また、26年4月改正の「物流効率化法」にも対応したトラック呼び出し・バース管理システム「TruckCALL(TM)（トラックコール）」も展示しております。

■出展サービス概要

（１）monap(TM)（モナップ）

「monap」は、運転中の「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、交通事故リスクを低減するAndroid専用アプリです。スマートフォンにインストールするだけで、すぐに利用を開始できます。

※iPhone/iPad向けはリリース準備中

- 主な特徴- - 走行中は自動で画面操作を制限し、安全運転を徹底- - 業務を止めない柔軟設計（制限中のナビ閲覧・ハンズフリー機器での通話・SMSでの自動応答に対応）- - 運転データを可視化・スコア化し、ドライバーの安全意識を向上- - 管理者向けWeb画面で各ドライバーの利用状況や運転データを把握可能詳細はこちら :https://monap.me/

（２）TruckCALL(TM)（トラックコール）

「TruckCALL(TM)」は、トラックの受付・呼び出し・バース管理をクラウドで一元化するシステムです。受付やデータ管理のデジタル化で、人件費などの見えない事務コストを大幅カット。年間190万円以上のコスト削減実績もあります。

- 主な特徴- - アプリ・ID不要で誰でもすぐ使える（LINE・SMS・電話で通知）- - 受付・呼び出し業務を自動化し、現場オペレーションを効率化- - 待機状況をリアルタイムで可視化し、データ活用が可能- - 【物流効率化法改正に対応】荷待ち時間等を自動算出・記録詳細はこちら :https://truckcall.jp/

ブレイブロジス出展情報はこちら :https://prd.event-lab.jp/wj2026/oguide/exhibitor/detail/ba0a00569326476f99be1be5b9c1a9a8/TLDX

■セミナー開催情報

- テーマ：『ながら運転は指導で防げない！企業を守る“スマホ物理ロック”という新常識』- 日時：2026年5月29日（金）15:10～15:30- 会場：セミナー会場D（D3-4）- 登壇者：宇佐美ジェイルス

運転中のスマートフォン操作に対する注意喚起や安全講習は広く実施されているものの、依然としてヒヤリハットや事故は後を絶ちません。その背景には、「意識」や「指導」に依存した対策の限界があります。

本セミナーでは、こうした従来の事後対応型の安全対策から一歩踏み込み、スマートフォンの操作自体を“物理的に制限する”という新たなアプローチをご紹介します。ながらスマホ抑止アプリ「monap」を活用し、業務に支障をきたすことなく事故を未然に防ぐ具体的な方法について解説いたします。

■開催概要

■ 株式会社BRAVELOGISについて

- 展示会名：運輸安全・物流DX EXPO 2026- 会期：2026年5月27日（水）～5月29日（金）- 時間：10:00～18:00（最終日17:00終了）- 会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール- 小間番号：39- 主催・企画運営：株式会社リックテレコム テレコミュニケーション編集部- 公式URL：https://www.truckexpo.jp/2026/

当社は、ブレイブテクノロジーグループの一員として、物流業界に特化したシステムの開発・販売を行う企業です。"ITのチカラ"で日本の物流を支えることをミッションに掲げ、物流企業やドライバーが抱える荷降ろし・配送時の待機時間や負担を軽減するソリューションを提供しています。

主なサービスには、

- TruckCALL(TM)（トラックコール）：LINE/電話・SMSを活用したトラック呼び出し＆バース管理システム- monap(TM)（モナップ）：「ながらスマホ」「ながら運転」を抑止し、事故を未然に防ぐドライバー支援アプリ

があります。

今後も、テクノロジーを通じて物流・運送業界の課題解決と安全・効率化の推進に取り組んでまいります。



■会社概要

・企業名 ： 株式会社BRAVELOGIS （ブレイブロジス）

・本店 ： 千葉県流山市おおたかの森西一丁目2番地の3

・代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

・設立 ： 2018年9月

・事業内容 ： 物流システムの開発・販売

・公式URL ： https://bravelogis.co.jp/

・グループ会社：株式会社ブレイブテクノロジー