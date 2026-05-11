患者説明動画で診療報酬改定対策を学ぶ！ 5月25日無料ウェビナー開催

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区、坪田康佑代表理事）は、谷田病院、株式会社MedicStudioと共に、2026年5月25日（月）12時より、医療機関向け無料ウェビナー「患者説明動画×診療報酬改定─ 病院・医療従事者が今すぐ動くための実践セミナー」を共催いたします。

■ 開催の背景

加算取得にとどまらない、現場への定着を目指して

令和8年度診療報酬改定において、患者説明動画の活用が新たな加算要件として注目されています。しかし、ただでさえ日々の業務に追われる医療現場からは、新たな制度に対して次のような切実な不安の声が上がっています。

- 「自院でどう対応すればいいのか、何から手をつければいいかわからない」- 「動画を準備する時間もノウハウもないが、本当に現実的なのか」- 「導入したとして、費用対効果はきちんと見合うのだろうか」- 「結局、動画を見た患者さんからの質問対応で、現場の看護師の負担が増えるだけではないか」

このような現場のリアルな葛藤に対し、本セミナーは単なる制度解説に留まらない「生きた情報」をお届けします。「医師事務作業補助体制加算」の運用などで見落とされがちな「看護師との連携」や、21万人の登録者を持つYouTuberによる「伝わる動画制作」のノウハウを通じて、現場が本当に楽になり、患者満足度が向上する仕組みづくりを提示します。

■ プログラム：現場のリアルを凝縮した3つのセッション

セッション 1｜谷田病院 藤井事務長 「動画活用の診療報酬改定と、その費用対効果」 令和8年度改定の要点を押さえつつ、病院経営の視点から動画導入の投資対効果（ROI）をリアルに解説します。セッション 2｜Medic Studio 磯崎 氏 「医療従事者が動画を準備する必要性」 なぜ自院で動画を用意するのか。現場導入のハードルを下げ、患者の行動変容につながる実践的な進め方をお伝えします。セッション 3｜坪田 康佑 氏 「看護師と仕事を共有するためのチェックリスト活用術」 動画導入後、最初に患者様から質問を受けるのは看護師です。現場に定着させるためのチーム連携と、運用を形骸化させない秘策を公開します。

■ 登壇者プロフィール

藤井 氏（谷田病院 事務長）

2012年沖縄県立中部病院経営アドバイザーを経て現職。オンラインサロン「病院事務の知恵袋」を運営するなど、病院経営のフロントランナー。

磯崎 氏（株式会社Medic-Studio 代表取締役）

8年間の看護師経験を経て独立。登録者21万人のYouTubeチャンネルを運営。医療現場の視点から「行動変容につながる動画」を支援。

坪田 康佑（一般社団法人日本男性看護師會 代表理事）

国会議員政策担当秘書資格を保有する看護師。看護DXアワード審査委員長。年間50本の研修を担当し、看護現場のDX推進を牽引。

【開催概要】

日時：2026年5月25日（月）12:00 - 13:00

形式：オンライン（Google Meet）

参加費：無料（事前申し込み制）

対象：医療機関にお勤めの方、診療報酬改定への対応を検討中の方

アーカイブ：後日配信予定

詳細・お申し込み：https://pt-movie.peatix.com/

主催：谷田病院 ／ 株式会社MedicStudio ／ 一般社団法人日本男性看護師會

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本男性看護師會 事務局 URL：https://nursemen.net/

■ 一般社団法人日本男性看護師會について（新規会員募集中）

2014年9月設立。Nursing for Nursesをモットーに看護職全体の課題解決を通し、患者を含む医療環境整備を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。女性看護師も含め、医療に関わるすべての人に開かれた団体。

現在、性別を問わず、共に医療現場をアップデートしていく仲間を随時募集しております。各種セミナーや交流会など、看護師に役立つコンテンツをご用意しています。

▼ 詳細・ご入会はこちらhttps://gkb.jp/s/jmns/application(https://gkb.jp/s/jmns/application)

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