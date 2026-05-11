株式会社フジ・ネクステラ・ラボが制作協力したフジテレビのコンテンツ「TimeTrip軍艦島」が、ドイツのワールド・メディア・フェスティバルにて銀賞を受賞！

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ



ドイツの国際映像祭「World Media Festivals（ワールド・メディア・フェスティバル2026）」の最終結果が、日本時間5月7日深夜に発表され、株式会社フジ・ネクステラ・ラボ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉本治、以下「FNL」）が制作協力した、株式会社フジテレビジョンのコンテンツ「TimeTrip軍艦島-崩れゆく遺産と昭和の風景-」が、ドキュメンタリー部門（歴史・人物）で銀賞を受賞しました。

「TimeTrip軍艦島-崩れゆく遺産と昭和の風景-」は、2025年11月にフジテレビ地上波で放送されたコンテンツで、10年前に撮影したアーカイブ映像と、現在の軍艦島の姿を撮り下ろし、最新映像と情報をもとに新たに制作したもの。軍艦島の秘蔵映像と共にその歴史と文化を振り返り、当時の写真をAIで動きを加えるなどの演出が含まれています。FNL・伊藤玉緒が映像ディレクターを担当、また、英語字幕や英語ナレーションの制作支援として、FNL提供の翻訳字幕ツール「ジマクン」（FNL・永井大輔が開発を担当）が活用されました。

■「World Media Festivals（ワールド・メディア・フェスティバル）」とは

ドイツの映画配給会社インターメディアが2000年に創設した国際映像コンクールで、テレビ番組をはじめ、広告やウェブなど、様々なジャンルで作品性の高さを競うヨーロッパ最大規模の映像コンペティション。2026年は、34カ国から803作品のエントリーがありました。日本時間7日深夜、ドイツに本部を置く同賞の公式ホームページで、最終選考の結果が発表されました。

■コメント

「TimeTrip軍艦島」映像ディレクター 伊藤玉緒（フジ・ネクステラ・ラボ）

10年前に軍艦島で撮影した映像を活用でき、AI技術を演出に取り入れ、軍艦島の歴史と今を伝えることができました。この度、このような評価をいただけたことを大変感慨深く思います。日頃サポートしてくださる皆様への感謝を忘れず、この結果を励みとして次なる挑戦に繋げていきたいです。

翻訳字幕ツール「ジマクン」開発担当 永井大輔（フジ・ネクステラ・ラボ）

この度、世界的な賞を受賞できましたことを大変うれしく思います。また、本作品の字幕制作において、翻訳字幕ツール「ジマクン」をご活用いただき、心より感謝申し上げます。今後も、諸外国へのコンテンツ発信に寄与できるサービスを目指し、さらなる向上に努めてまいります。

■作品概要

「TimeTrip軍艦島-崩れゆく遺産と昭和の風景-」

放送日時：2025年11月29日 13:30～14:30

放送局：フジテレビ

出演者：坂本道徳（元軍艦島を世界遺産にする会NPO代表）

統括プロデューサー：大村卓（フジテレビ）

制作・著作：フジテレビ



■株式会社フジ・ネクステラ・ラボ 会社概要

○会社名： 株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

○代表 ： 代表取締役社長 吉本 治

○所在地： 〒135-0064東京都江東区青海一丁目1-20ダイバーシティ東京オフィスタワー19F・21F

○設立 ：1969年10月1日

○URL ：https://www.fnl.co.jp/