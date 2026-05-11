「エンジニアの挑戦とコミュニティの熱量を1本のビールから支援する」転職ドラフト、累計6,700本以上も無償提供したビールを刷新

株式会社リブセンス

株式会社リブセンス（代表取締役社長：村上太一、本社：東京都港区、証券コード：6054）が運営するITエンジニア向け転職サービス『転職ドラフト』（URL：https://job-draft.jp/）は、エンジニアコミュニティへの支援活動の一環として無償提供している「転職ドラフトビール」を刷新します。

新しい「転職ドラフトビール」は、コミュニティに集う参加者どうしの交流をよりいっそう促進し、台頭するAIの進化を目の当たりにしたITエンジニアが立ち止まりながらも、新たな一歩を力強く踏み出せるよう新たなメッセージを盛り込みました。新しい「転職ドラフトビール」は、2026年5月12日から配布開始いたします。

■「支援を受けづらい現場」へ届けるために、支援のハードルを下げ、つながりの質を上げる

転職ドラフトでは、2018年のビールスポンサー開始当時、支援対象を「東京都内」「参加者50名以上」かつ「スタッフによるサービス紹介が必須」と小さくスタート。しかし、地方開催や勉強会文化がまだ定着していない企業に在籍するエンジニアが主催する場合、外部支援が得られにくいだけでなく、集客自体に課題を抱えるケースが多いことが浮き彫りとなっています。

「すでに有名で支援が集まりやすい場だけでなく、コミュニティの芽吹きはじめや、継続のために苦戦しているところこそ支援したい」

そこで転職ドラフトでは支援の在り方を根本から見直し、コミュニティの規模やフェーズを問わず、主催者を支援することがエンジニアのキャリア形成において重要であると考えました。現在は「全国対象」「参加者5名以上」「スクリプト付き資料の紹介（スタッフ参加不要）」へと主催者の負担を最小限に抑える形へシフトし、支援の輪は全国140コミュニティ、累計提供本数は6,782本に達しています。

■新しいビールに込めた2つのメッセージ

雨宿りの、サードプレイス。

何度、技術トレンドの雨に打たれて足が止まっただろう。それでもまた歩き出せたのは、雨宿りできる場所があったから。ここには、技術書には載っていない、生きた知恵がある。独りじゃない。その実感が、明日を生きる力になる。

「サードプレイス」：業務での役割を離れ、一人のエンジニアに戻れる場所としてこの言葉を選びました。組織や肩書きから一歩離れた場所だからこそ、話せること、つながれる人がいるはず。その広がりが、自分が安心して相談できる「居場所」へといつか発展していくことを信じよう、という想いをメッセージに刻みました。

ひと粒の種、万葉の選択肢。

新しい視点に触れるたび、キャリアの土壌は耕されていく。手にした興味の種は、日々のアップデートに温められて芽吹き、仲間からの刺激という光を受け、確かなスキルへと育っていく。ここでの出会いが、明日の選択肢をひろげていく。

「万葉の選択肢」：日々迷いながらも自分だけの道を見つけるきっかけが、コミュニティでの発表や会話を通じて得られるであろうと考えています。きょうの気づきが、自身の未来の「選択肢」を形作る一助となるよう、この想いをメッセージに刻みました。



参加者がそのときの気持ちに合わせて2つのビールから選択することで、自身がいま置かれている状況を見つめ直し、コミュニティ参加を通じて未来を想像する。転職ドラフトのビールは、コミュニティの中で喉を潤すことに加えて、前進するエンジニアの背中を押す存在になることを目指しています。

◼︎転職ドラフトビールの提供条件

ビール無償提供の対象となるイベント・勉強会は以下の通りです。

- 日本全国のエンジニアまたはエンジニア採用人事 / 広報向けのイベント（参加者5名以上）- お申込から2週間以降に開催されるイベント■提供本数- 提供本数：5本～（イベント・勉強会の規模に応じて対応します）- クール便・常温発送のいずれかをお選びいただけます■お申込み- カンファレンスやミートアップ、イベントなどでビール提供をご希望の方は、以下のお申込フォームから申請をお願いいたします。

【ビールスポンサーお申込フォーム】 https://forms.gle/TLohUjQWr3jkRBj58(https://forms.gle/TLohUjQWr3jkRBj58)

転職ドラフトは「年収も仕事も磨ける仕事に出会える」サービスとして、今後も、草の根の活動を含めたエンジニアコミュニティへの支援を継続し、エンジニアがより良いキャリアを描ける環境構築に貢献してまいります。

■『転職ドラフト』について（URL：https://job-draft.jp/(https://job-draft.jp/)）

『転職ドラフト』は、「年収も実力も磨ける仕事」に出会える、ITエンジニア限定の転職サービスです。企業から直接指名がもらえる「転職ドラフトスカウト」、ITエンジニアキャリアのプロに相談できる「転職ドラフトエージェント」、ITエンジニアの人生の“選択”にフォーカスしたインタビューメディア『LIFE DRAFT』の運営などを通して、ITエンジニアのキャリア形成を包括的に支援しています。

■ 株式会社リブセンスについて（URL：https://www.livesense.co.jp/）

株式会社リブセンスは、「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、『マッハバイト』『転職会議』『転職ドラフト』『batonn（バトン）』『IESHIL（イエシル）』などのサービスを展開しています。新しい“あたりまえ”の発明を通じて、より多くのお客様に、そして広く社会に必要とされる企業を目指しています。

・所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

・設立 2006年2月8日

・資本金 237百万円

・代表者 代表取締役社長 村上太一

・事業内容 インターネットメディア運営事業