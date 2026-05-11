［京都精華大学］洋画専攻助手の神頭優太による個展「また終わるために」を、京都精華大学ギャラリーTerra-Sで開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学（所在地：京都市左京区、学長：姜 竣）芸術学部洋画専攻の助手で、本学卒業生の神頭優太による個展「また終わるために」を、キャンパス内のギャラリーTerra-Sで開催します。

「京都精華大学ギャラリーTerra-S」は、京都精華大学が運営する大学ギャラリーです。企画展や、在学生や卒業生および教職員による申請展などを開催し、学内のみならず広く一般の方にも公開しています。

このたび開催する、神頭優太による個展「また終わるために」では、神頭が本学3年次に制作したドローイングの連作（100点組）を起点に、初期作品から新作までを展示します。

黒やグレーを基調とした濁色の非形象絵画を手がける神頭。“絵画とは何か。なぜ描くのか。” という、幾度となく繰り返されてきた切実な問いへの応答として本展を位置づけ、その可能性を展望します。ぜひご高覧ください。

◆ 個展「また終わるために」

会 期：2026年6月5日（金）～ 6月13日（土）

開場時間：11:00～18:00

会 場：京都精華大学ギャラリーTerra-S（京都市左京区岩倉木野町137明窓館3F）

休 場 日：なし

料 金：入場無料

出品作家：神頭優太（京都精華大学芸術学部洋画専攻 助手）

Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2026/0511_1.html

※諸般の事情により会期・時間・内容等が変更になる場合があります。詳細はギャラリーのWEBサイトをご確認ください。

Webサイト：https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/

個展「また終わるために」特設ページ：https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/exhibition/260605/

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】姜 竣

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【X】https://x.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科